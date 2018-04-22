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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
AA
22.04.2018 - 10:51, Son Güncelleme:

'Zirvede kalmak için daha çok çalışmalıyız'

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'Zirvede kalmak için daha çok çalışmalıyız'

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçı Birlikleri (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan, "Sektörümüzde dünya lideriyiz ancak zirvede kalabilmek ve uluslararası pazarlarda daha etkin olabilmek için yol haritamızı çıkarmak ve gerekli çalışmaları yürütmek zorundayız." ifadesini kullandı.

GAHİB'den yapılan açıklamaya göre, Birliğin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, Gaziantep Halıcılar Odası, Gaziantep Sanayi Odası ve Gaziantep Ticaret Odası meclis üyeleri ve sektör temsilcileriyle bir araya gelerek sektörün sorunlarını ele aldı. 

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, halı sektörünün Gaziantep ve Türkiye ekonomisi için çok önemli olduğunu belirterek, sektörle ilgili sorunların tespit edilip acilen çözüme kavuşturulması için ortak çalışma başlatıldığını ifade etti. 
Kaplan, şunları kaydetti: 

"Çok yararlı bir toplantı oldu. Elbette bu sektörün geleceğini görmek ve yaşanan sıkıntıların yanında gelecekte önümüze çıkacak olan problemlere karşı hazırlıklı olmak zorundayız. Halı sektöründeki en ufak olumsuzluk Gaziantep başta olmak üzere bütün ülkeyi olumsuz etkileyecektir. Bugün sektörümüzde dünya lideriyiz ancak zirvede kalabilmek ve uluslararası pazarlarda daha etkin ve güçlü olabilmek için yol haritamızı çıkarmak ve alınacak kararların uygulanması için gerekli her türlü çalışmayı yürütmek zorundayız. Yaptığımız ilk toplantıda sektörümüzün birlik ve beraberlik içinde ortak kararlar alarak bu kararları uygulamaya koymasının da büyük bir ihtiyaç olduğunu gördük. Önümüzdeki süreçlerde bu verimli çalışmaların olumlu sonuçlarını alacağımıza inanıyoruz. Bugün dünya markası birçok firmaya sahip olan Gaziantep'in makine halısı sektöründe birlik ve beraberlik içinde hareket ederek yeni başarı öykülerine imza atacağına inanıyorum." 

Gaziantep Halıcılar Odası Başkanı Mehmet Törer de Gaziantep'in ortak akılla alınan kararların başarıyla sonuçlandığını kanıtlamış bir kent olduğunu belirtti. 
Törer, "Gaziantep demek halı demek, halı demek Gaziantep demek. Dünyanın kabul ettiği bu gerçeğin gelecek dönemlerde daha büyük başarılarla taçlandırılması için bundan sonra koordineli, birlik ve beraberlik içinde hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı. 

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