Zirve el değiştirdi

TÜRKİYE’nin 2018 Şubat ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14.8 artarak 12 milyar 889 milyon dolar oldu. 2018 Şubat ayı, ihracat tarihindeki en iyi şubat ayı olurken son 12 aylık ihracat da yüzde 11.1 artarak 159 milyar 27 milyon dolara ulaştı. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) dün açıkladığı verilere göre sürprizi ise İtalya yaptı. Yıllardır Almanya’dan sonra Türkiye’nin en büyük ihracat pazarı olarak ikinci sırada bulunan İngiltere’yi geçen İtalya ikincilik koltuğuna oturdu. İtalya’ya şubatta 846.3 milyon dolar ihracat yapıldı. İhracat artışı ise yüzde 27.7 oldu. En fazla ihracat artışını çelik yakalarken, otomotivde yüzde 24.0 artışla 320.5 milyon dolara yükselen aylık ihracat dikkat çekti. Tofaş’ın Fiat Egea ihracatı bu artışta etkili oldu.

YÜZDE 22’Sİ OTOMOTİV

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2016 Kasım ayında bu yana, yani tam 16 aydır ihracatta artış açıkladıklarını dile getirerek “Son 10 yıldır böyle uzun süreli bir artış temposunu sadece 2011-2012 yıllarında yakalamıştık. Yıl sonuna kadar artışlara devam ederek, son 10 yılın en uzun soluklu artış trendini yakalamış olacağız“ dedi. Sektörel bazda şubatta en fazla ihracatı, 2.8 milyar dolarla otomotiv sektörü gerçekleştirdi. Bu sektörün ihracatı şubat ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25.7 arttı. Otomotiv sektörünün rekorlara devam ettiğini kaydeden Büyükekşi “Sektörümüz şubat ayında ihracatımızın yüzde 22’sini tek başına sırtladı” dedi.

Otomotivi 1.4 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, ve 1.3 milyar dolarla kimyevi maddeler sektörleri takip etti. Şubatta 159 ülke ve bölgeye ihracat yükseldi. En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkeden; Almanya’ya ihracat yüzde 21.7; İtalya’ya yüzde 27.7; İngiltere’ye yüzde 20.4 arttı. En fazla ihracat yapılan 20 ülke arasında ise en yüksek artış ise 70.5 ile Belçika’da yakalandı.