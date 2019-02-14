Ziraat’a ödenek kadar görev
Ziraat Bankası yaptığı yazılı açıklamada yayın organlarında ve sosyal medyada bankanın zarar ettiğine dair bir algı oluşturulmaya çalışıldığını kaydederek Ziraat Bankası’nda sübvansiyonlu kredi uygulamalarından kaynaklı görev zararı oluşmasının mümkün olmadığı belirtildi.
Açıklamada şöyle denildi: “Tarımsal faaliyet ile uğraşanlar Bakanlar Kurulu Kararlarında yer alan kriterlere göre, sübvansiyonlu kredi kapsamında, düşük faizli kredi alabilir. Kararnamede belirtilen oranlarda sübvansiyonlu kredi kullanan üreticiler adına oluşan faiz farkı, o yılın bütçesine konulan ödeneklerden karşılanmak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Ziraat Bankası’na aylık olarak ödenmektedir. Bu işlemlerden dolayı Bankanın zarar etmesi söz konusu olmadığı gibi görev zararından söz edilmesi de mümkün değildir. Bankaya ancak, kamu bütçesine konulan ödenekler kadar görev verilebilmektedir. Ziraat Bankası’nda sübvansiyonlu kredi uygulamalarından kaynaklı görev zararı oluşması da mümkün değildir.“
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