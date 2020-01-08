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Ekonomi
Haber Giriş: 08.01.2020 - 12:14,Son Güncelleme:/

Ziraat Katılım sıfır konutta finansman oranını yüzde 0.79'a çekti

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Ziraat Katılım sıfır konutta finansman oranını yüzde 0.79'a çekti

Ziraat Katılım, sıfır konut alacaklara yüzde 0.79'dan kredi kullandıracak. Kredi vadesi 120 ay olacak ve 500 bin liraya kadar kredi kullanılabilecek.

Geçtiğimiz haftalarda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Şırnak'ta açıkladığı sıfır konutlardaki faiz indirimine ilişkin ilk adımı Ziraat Katılım attı.

Ziraat Katılım, sıfır konutlarda finansman oranlarını 08.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 0.79 olarak belirledi.

Kredi 120 ay vade ile sınırlı olacak ve azami 500 bin lira kullandırılacak. 

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