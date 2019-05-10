Ziraat Bankası'ndan üreticilere özel kredi paketi

Ziraat Bankası tarafından; tarım ürünleri ithalatında önemli yer tutan soya, mısır ve ayçiçeğinin yurt içinde üretiminin teşvik edilmesi, böylece söz konusu ürünlerin üretiminde yerlilik oranının arttırılması ve bu alandaki ithalatın azaltılmasına katkı yapmak amacıyla yeni bir kredi paketi hazırlandı.

Kredi paketi ile birinci ya da ikinci ürün olarak soya fasulyesi, yağlık ya da çerezlik ayçiçeği, dane, yağlık ya da silajlık mısır ekimi yapan üreticilerin işletme giderlerinin yanı sıra, bu üretimleri ile ilgili ihtiyaç duydukları her türlü tarımsal mekanizasyon ve modern basınçlı sulama sistemleri yatırımlarının uygun koşullarla finansmanının sağlanmasının hedefleniyor.

Yeni kredi paketinin detayları şu şekilde:

Kredi paketinden, yurt içinde birinci ya da ikinci ürün olarak soya fasulyesi, mısır (dane/yağlık/silajlık) ve ayçiçeği (yağlık/çerezlik) yetiştiren gerçek ve tüzel kişi üreticiler yararlanabilecek.

Paket kapsamında üreticilerin yıllık işletme giderlerinin finansmanı amacıyla işletme kredisi; üretimler ile ilgili tarımsal mekanizasyon ve modern basınçlı sulama sistemi harcamaları için yatırım kredisi kullandırılabilecek. İşletme giderleri ile modern basınçlı sulama sistemi harcamalarının tamamına kadar; tarımsal mekanizasyon harcamalarının ise mahiyetine göre tamamına ya da %75’ine kadar kredi kullandırılabilecektir.



İşletme kredilerine azami 12 ay; yatırım kredilerine ise azami 60 ay vade verilebilecek; işletme kredilerinin vadesi ile yatırım kredilerinin taksitleri üreticilerin gelir elde etme dönemlerine uygun olarak belirlenecektir.



Üreticiler, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca belirlenen teknik kriterlere uygun şekilde yapacakları üretim ve yatırımları ile ilgili olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca faiz sübvansiyonu uygulanan düşük faizli tarım kredilerinden yararlanabilecek. Bu kapsamda ilgili Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen sınırlarda kalan kredilere, üretimin ve yatırımın mahiyetine bağlı olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca %25 ila %100 arasında faiz sübvansiyonu uygulanacaktır.



Yeni kredi paketi bugünden itibaren uygulamaya alınmış olup, belirtilen ürünleri birinci ya da ikinci ürün olarak yetiştiren üreticiler Ziraat Bankası Şubelerine başvurularını yapabilirler. Söz konusu ürünlerin yağ ve yem sanayiinin ana hammaddeleri arasında olması nedeniyle, paket kapsamındaki ürünlerden hammadde ihtiyacı olan sanayi firmalarının da sözleşmeli üretim modeli ile üretimin arttırılmasına katkıda bulunması bekleniyor.

Yeni kredi paketinin ve yaklaşan hasat döneminin ülkemize, tarım sektörüne ve üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını diliyoruz.