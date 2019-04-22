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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
22.04.2019 - 12:33, Son Güncelleme:

Ziraat Bankası’ndan müşterilerine iki yeni hizmet

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Ziraat Bankası’ndan müşterilerine iki yeni hizmet

Ziraat Bankası, hem ülke ekonomisine katkı sağlayan hem de müşterilerine enflasyon karşısında yüksek getiri sağlayan ürünlerine iki yeni ürünü daha ekledi.

Yatırımlarını Türk Lirası’nda değerlendiren ve değerlendirmek isteyen müşteriler için Türk Lirası tasarruflarında sabit faiz oranı korumasında yüksek getiri sağlayan Enflasyona Endeksli-Faiz Korumalı Mevduat Hesabı’nın yanı sıra, anaparasını enflasyon karşısında reel olarak korumak isteyen müşterileri için de Enflasyon Korumalı (3 Aylık Dönem ve Yıllık Getirili) Mevduat Hesabı ürünlerini uygulamaya aldı.

Konuya ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, “Bankaların, asli görevi tasarrufların doğru alanlara yönlendirilmesinin yanı sıra ülkenin tasarruf tabanının da gelişimine katkı vermektir. Sunduğumuz ürünleri çeşitlendirerek müşterilerimizin ihtiyaçlarına çözüm sağlamak da görevlerimiz arasındadır. Biliyoruz ki birikim ve tasarruflarını enflasyona karşı korumak için dövizde tutan oldukça önemli sayıda müşterimiz var. Ülkemizde tasarrufların TL ile yapılmasını sağlamak için bundan sonra da ürünlerimizi geliştirmeyi sürdüreceğiz. Bu kapsamda müşterilerimizin TL mevduat birikimlerini desteklemek için iki yeni ürünümüzü hayata geçirdik. Bu ürünler; “Enflasyona Endeksli-Faiz Korumalı Mevduat Hesabı ve Enflasyon Korumalı (3 Aylık Dönem ve Yıllık Getiri Ödemeli) Mevduat Hesabı”dır.

Enflasyona Endeksli-Faiz Korumalı Vadeli Mevduat Hesabı;

-Açılışında sabit getirili vadeli mevduat faiz oranı taahhüt ediliyor. Vade sonunda taahhüt edilen faiz oranı, yıllık enflasyona eklenecek ilave oranla oluşan (Yıllık TÜFE artı ilave oran) yeni faiz oranı ile karşılaştırılıyor. İki oran arasında yüksek olan faiz oranından hesaba faiz işletiliyor. Böylelikle müşterilere Türk Lirası yatırımlarında garantili yüksek getiri sağlama ve enflasyondan etkilenmeme imkanı sunuluyor.

-Vade süresi içerisinde hesaptan para çekilmesi durumunda vade bozulmuyor, vade sonunda hesapta kalan tutar üzerinden faiz işlemeye devam ediyor.

-Yeni vadeli mevduat ürününün vadesi 92-370 gün aralığında belirlenebiliyor.

Enflasyon Korumalı Mevduat Hesabı ile;

-Müşterilerimize gerçekleşen yıllık enflasyon oranına eklenecek bir getiri ile toplamda enflasyonun üzerinde bir getiri imkanı sağlıyoruz.

-366-370 gün vade ile açılabilecek bu hesapta 3 ayda bir gelir ödemesi seçeneği de sunuyoruz.

Enflasyon Korumalı (3 Aylık Dönem ve Yıllık Getiri Ödemeli) Mevduat Hesabı, anaparasını enflasyon karşısında reel olarak korumak isteyen ve faizli bankacılık ürünlerine karşı hassasiyeti olan müşterilerimizin de birikimlerini değerlendirebileceği bir ürün” dedi.

"BİRİKİMLERE ENFLASYON ÜZERİNDE GETİRİ İMKANI SUNUYORUZ"

Sektördeki diğer bankaların da Türk Lirası mevduatı destekleyen, her kesimden vatandaşımızın tercihlerine uygun alternatifler sunan benzer nitelikteki ürünler ile yatırım ve getiri çeşitliliği sağlayacaklarına inandığını belirten Aydın, “Uygulamaya aldığımız ürünler ile Türk Lirası birikim yapan müşterilerimize, birikimleri için enflasyonun üzerinde bir getiri elde imkanı sunuyoruz. Milli paramıza güvenerek ülkemiz ekonomisinin güçlenmesine de katkı sağlıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

 

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