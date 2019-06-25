Ziraat Bankası'na “En İyi Uluslararası Proje” ödülü
Finans dünyasında en iyilerin ödüllendirildiği gecede Ziraat Bankası’na “En İyi Uluslararası Proje” ödülü verildi.
Financial Services Forum platformu tarafından düzenlenen ve jürisinde finansal otoritelerin CEO’ları, büyük şirketlerin üst düzey yöneticileri ve Bankacılık alanında akademik bilgi ve deneyim sahibi kişilerin yer aldığı “Financial Services Forum Product & Service Innovation 2019” ödül töreninde “En İyi Uluslararası Proje” kategorisinde Ziraat Bankası birinci oldu.
Ziraat Bankası Kurumsal Mimari Grup Başkanlığı tarafından müşteri deneyimi, sadakati, veri analitiği ve işgücü dönüşümü konularında gerçekleştirilen başarılı çalışmalar ve projeler finale kalarak “En İyi Uluslararası Proje” ödülünü almaya hak kazandı. Aynı zamanda Ziraat Bankası, ödül töreninde ülkemizi temsil ederek ödül alan tek Türk şirketi oldu.
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