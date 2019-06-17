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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
17.06.2019 - 14:21, Son Güncelleme:

Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın'dan önemli açıklamalar

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Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın'dan önemli açıklamalar

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, konut kredisi kullanacak olanların taleplerini öne çekmek istediklerini söyledi.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Enflasyona Endeksli Konut Kredisi'ne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Aydın "Enflasyona Endeksli Konut Kredisiyle enflasyonda gelecekte düşüş bekleyen ve alımını erteleyen müşterilerin taleplerini öne çekmek istedik. Enflasyona Endeksli Konut Kredisi'nde faiz oranı son açıklanan TÜFE'ye bankamızca belirlenen aylık 0,19 marjın eklenmesiyle hesaplanacak. Enflasyona Endeksli Konut Kredisi ile alınacak ev sıfır da ikinci el de olabilir. Enflasyona Endeksli Konut Kredisi uygulamasını bugün deklare ettik, hemen bugün başvuruları almaya başlıyoruz. Genel kabul görmüş kredi vadesi 120 ay. Ama bizim banka olarak vadede üst limitimiz yok. Değişken faiz olduğu için enflasyonun yukarı yönlü hareket etmeyeceğini kabul etmek doğru olmaz. Burada vatandaşı koruyacak bariyerler var. Azami ödeme miktarı belirliyoruz. Her şey ters gitse dahi kredi faizine aylık yüzde 2,25'lik bir limit koyduk. Bizden sonra iki kamu bankasının da bu tür bir ürünü kamuoyuna açıklayacağını biliyorum. Ziraat Bankası'nın 50 milyar lira olan toplam konut kredi hacminin 55 milyar liraya ulaşacağını öngörüyoruz. Bütün hesap kitap ortada. Sorunlu kredilerin toplam kredilere oranı yüzde 4. Yüzde 10 olacak diyenler vardı. Cirosu 25 milyon TL'ye kadar firmalara azami 5 milyon TL'ye kadar kredi kullandırılabilecek." dedi.

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