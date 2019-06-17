Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın'dan önemli açıklamalar
Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, konut kredisi kullanacak olanların taleplerini öne çekmek istediklerini söyledi.
Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Enflasyona Endeksli Konut Kredisi'ne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Aydın "Enflasyona Endeksli Konut Kredisiyle enflasyonda gelecekte düşüş bekleyen ve alımını erteleyen müşterilerin taleplerini öne çekmek istedik. Enflasyona Endeksli Konut Kredisi'nde faiz oranı son açıklanan TÜFE'ye bankamızca belirlenen aylık 0,19 marjın eklenmesiyle hesaplanacak. Enflasyona Endeksli Konut Kredisi ile alınacak ev sıfır da ikinci el de olabilir. Enflasyona Endeksli Konut Kredisi uygulamasını bugün deklare ettik, hemen bugün başvuruları almaya başlıyoruz. Genel kabul görmüş kredi vadesi 120 ay. Ama bizim banka olarak vadede üst limitimiz yok. Değişken faiz olduğu için enflasyonun yukarı yönlü hareket etmeyeceğini kabul etmek doğru olmaz. Burada vatandaşı koruyacak bariyerler var. Azami ödeme miktarı belirliyoruz. Her şey ters gitse dahi kredi faizine aylık yüzde 2,25'lik bir limit koyduk. Bizden sonra iki kamu bankasının da bu tür bir ürünü kamuoyuna açıklayacağını biliyorum. Ziraat Bankası'nın 50 milyar lira olan toplam konut kredi hacminin 55 milyar liraya ulaşacağını öngörüyoruz. Bütün hesap kitap ortada. Sorunlu kredilerin toplam kredilere oranı yüzde 4. Yüzde 10 olacak diyenler vardı. Cirosu 25 milyon TL'ye kadar firmalara azami 5 milyon TL'ye kadar kredi kullandırılabilecek." dedi.
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