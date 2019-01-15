Ziraat Bankası Genel Müdürü açıkladı... Kart borcu olanlar nasıl kredi alacak?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriZiraat Bankası Genel Müdürü açıkladı... Kart borcu olanlar nasıl kredi alacak?
GeriEkonomi Ziraat Bankası Genel Müdürü açıkladı... Kart borcu olanlar nasıl kredi alacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
15.01.2019 - 20:40, Son Güncelleme:

Ziraat Bankası Genel Müdürü açıkladı... Kart borcu olanlar nasıl kredi alacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ziraat Bankası Genel Müdürü açıkladı... Kart borcu olanlar nasıl kredi alacak?

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Semiha Şahin'in sunduğu CNN TÜRK Ana Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. Aydın kart borcu olanların nasıl kredi alacağına açıklık getirdi. 

- Tarım sektörüne 80 milyar kredi verdik. Biz sadece tarım işi yapıyorsak neden bütün dünyada şubeleri var. Londra'da ne işi var o zaman bankanın.  Tarım sektörü Ziraat Bankası'nın vizyonudur. Tarımda kullanılan kredinin yüzde 65'i sadece size aittir. Ziraat Bankası tarım vizyonunda vazgeçilmiş değil. Banka, enerji sektöründe, dış ticarette, alt yapıda, savunma sanayinde her yerde var. 

TARIM KREDİLERİ

-Tarım kredilerini iki ayrı şekilde anlatırsak daha iyi anlaşılır. Çiftçilerimizin, köylülerimizin kullandığı krediler var. Bunların miktarı 47-50 milyar arasında seyrediyor. Bu çiftçilerimizin sayısı 700 bin.

Ziraat Bankası Genel Müdürü açıkladı... Kart borcu olanlar nasıl kredi alacak

Aydın kart borcu olanların nasıl kredi alacağına açıklık getirdi. 

BİRLEŞTİREN İHTİYAÇ KREDİSİ

Aydın şunları ifade etti: Türk halkı kredi kartını seviyor. Ciro 100 milyarı geçmiş. Bu ödeme aracı ama aynı zamanda kredi aracına da dönüşmüş. Perakende bankacılık yaptığımız halde kredi kartı konusunda biz geciktik. Ziraat bankası olarak 1., 1.5 sene önce bir kart çalışması yaptık. Fakat bunu çok büyük gürültüyle tanıtmadık. Çünkü atı alan Üsküdar'ı geçmişti. Bu konuda biraz geciktik.

Kredi kartı ödemelerinde yüzde 30 asgari ödeme yükümlülüğü var.  Yüzde 2.5'la bunu kredilendiriyorsunuz. Bu öyle bir noktaya geliyor ki bir sarmala dönüşüyor. Borcu borçla ödüyor. bu sarmal çok ciddi bir rakam. 17 milyar civarında böyle bir rakam var.

İkincisi normal ödemesi gereken tarihte ödemeyi yapamıyor. Hızla 90 günü gidiyor. Kredi almışsanız 90 gün içinde ödemezseniz, takibe düşüyorsunuz. Takibe düştüğünüzde ise kredi alamıyorsunuz.

KİMLER FAYDALANABİLİR

Ziraat Bankası Genel Müdürü açıkladı... Kart borcu olanlar nasıl kredi alacak

Başvuru için tek şart gelirinizin olması. Yeni kredi kartı almak için gelirinizi belirtmeniz gerekiyor. Bize başvurulduğunda hemen tüketici kredisi açıyoruz, karşı bankaya başvurarak, yaptığımız krediyi ilgili bankaya gönderiyoruz. Yeni bir tüketici kredisi oluyor böylece. Ödemesi rahatlatıyor böylece. Örneğin 10 bin TL borca 60 ay vadede 250 taksit.

KOBİ DEĞER PAKETİ KREDİSİ

Cirosu 25 milyarın altında olan ihracatla çalışıyorsa 1 milyona kadar, diğer sektörde faaliyet gösteriyorsa 500 bin liraya kadar faydalanabiliyor. Aylık faizi 1.54. 6 ay ödemesiz, 36 ay vade yapıyoruz. Kredi başvuruları yarın başlıyor.

İNDİRİMLİ KONUT KREDİSİ

Yüzde 0,98 faizden kimler yararlanabilir? Bu kredinin normal faiz oranı normalde 1.78. Konut firmaları, şirketleriyle bir araya geldik, vatandaşlarımızın konut sahibi olunması için, böyle bir kampanya başlattık. Şu anda istediğimiz noktata değil. Ama iyi olacak inşallah. Önümüzdeki dönem inşallah konut faizleri aşağıya doğru seyredecek, bugün alamayan vatandaşlar o zaman alacaklar. Ama ben bu faiz oranını cazip olduğunu düşünüyorum.

FUTBOLDA MALİ DEVRİM

Ziraat Bankası Genel Müdürü açıkladı... Kart borcu olanlar nasıl kredi alacak

Bütün sektörle bir ekonomidir. Futbol da bir ekonomidir hem de ciddi bir ekonomi Futbol kulüpleri de bizim iş ortağımızdır. Denizbank futbol endüstrisini en çok kredileyen bin bankadır. Aktifbank yine öyle. Ama Denizbank ve biz at başıyız. Biz ne yaptık? Daha önce de bunu yaptık. Burada nakit akışına göre bir kredilendirme yapmışız ve devam ediyor. Kulüplerimizin talepleri oldu. Karşılıklı görüşmelerimiz oldu. Yeniden yapılandırma çerçevsi kapsamında kulüplerimizin gelirlerini dikkate alarak, giderlerini de yöneterek yapılandırma ihtiyaçları varsa böyle bir çalışma yaptık. Yapacığımız bütün işlemler belirli bir usule göre yapılacaktır.

Türkiye'de son yıllarda tasarruf eğilimi hızla yükseliyor. Devletin buna son derece ciddi katkıları oldu. BES uygulamalarıyla. Vatandaşlarımıza hem bankacılık sektörünü hem de sermaye piyasalarını yatırım için önerebiliriz.

11
Kart borcu olana yapılandırma rehberi... Dikkat 1 Ocaktan sonrakiler...
Kart borcu olana yapılandırma rehberi... Dikkat! 1 Ocak'tan sonrakiler...
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Türkiye çelik sektörü ile ilgili çarpıcı değerlendirme

İki dünya devi işbirliklerini resmen duyurdu

Bakan açıkladı: 81 ilde uygulanacak, ücretsiz olacak

İstanbul Havalimanı Duty Free Alanı’nın 5 mağazalık 2. Faz’ı açıldı