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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
08.04.2019 - 12:26, Son Güncelleme:

Ziraat Bankası duyurdu: Kredi paketi desteği

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Ziraat Bankası duyurdu: Kredi paketi desteği

Ziraat Bankası, orman köylerinde yaşayan ve tarımsal faaliyetlerle iştigal eden veya etmek isteyen kişilere yeni tarımsal üretim imkanları oluşturulmasını ve gelirlerinin arttırılmasına katkı sağlanmasını amaçlayan yeni kredi paketini açıkladı.

Yeni kredi paketi ile orman köylerinde ikamet eden ve çeşitli kurum ve kuruluşların ilgili eğitim programlarına katılarak sertifika almaya hak kazanan gerçek kişilerin, uygun tarımsal üretim faaliyetlerine yönlendirilmesi ve tarımsal üretimin arttırılması amaçlanıyor.

Ayrıca yeni kredi paketi ile arıcılık, mantar yetiştiriciliği veya tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği konularında yapılacak yatırım harcamaları ile mevcut işletmelerin işletme giderlerinin daha uygun koşullarla ve sürdürülebilir şekilde finansmanının sağlanması hedefleniyor.

Yeni kredi paketinin detayları şu şekilde;

I-) Paket kapsamında toplamda 100.000 TL’ye kadar kredi kullandırılabilecek ve özkaynak katkısı aranmayacaktır.

II-) Yatırım kredilerine, yatırımın geri dönüş süresine uygun olarak 7 yıla kadar vade yapılabilecek, geri ödeme dönemleri ve taksit miktarları da üretim dönemine dair muhtemel gelir miktarına ve gelir elde etme dönemlerine göre belirlenecektir.

III-) Yeni yapılacak yatırımlarda yatırımın büyüklüğüne ve işletmeye geçiş süresine bağlı olarak 2 yıla kadar anapara ödemesiz dönem verilebilecektir.

IV-) İşletme kredilerinde ise gelir elde etme dönemi dikkate alınarak 14 aya kadar vade yapılabilecektir.

V-) Ziraat Bankası tarafından paket kapsamında kullandırılan kredilere, kredi vadesi ile uyumlu faiz oranları uygulanacaktır. Ayrıca, ilgili Kararname ve Tebliğ’de belirtilen teknik kriterlerin sağlanması halinde, söz konusu krediler, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca sağlanan faiz desteğinden (sübvansiyon) faydalanabilecektir.

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Son 24 saatte ne oldu? (08.04.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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