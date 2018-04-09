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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
DHA
09.04.2018 - 17:08, Son Güncelleme:

Ziraat Bankası 1.44 milyar dolar borçlandı

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Ziraat Bankası 1.44 milyar dolar borçlandı

Ziraat Bankası, 22 farklı ülkedeki 44 bankadan toplam 1 milyar 440 milyon dolar sendikasyon kredisi sağlayarak, tek seferde bir Türk bankasının sağladığı en yüksek tutarlı sendikasyon kredisinin sahibi oldu.

Toplam 452 milyon dolar ve 797 milyon eurodan oluşan kredinin toplam maliyeti bir yıl vadede ABD Doları için LIBOR+130 baz puan ve Euro için EURIBOR+120 baz puan olarak gerçekleşti.

 Konuya ilişkin açıklama yapan Ziraat Bankası Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bilgehan Kuru, Türkiyenin 2017 yılını yüzde 7.4 gibi oldukça yüksek bir büyüme ile tamamlayan ülkemizin önümüzdeki yıllarda da güçlü ekonomik büyümesinin devamı için Ziraat Bankası olarak reel sektöre ve ülkenin tasarruf dengesine olan katkımızı sürdürüyor olacağız dedi ve ekledi:

 Nisan ayında vadesi gelen birÿmilyar dolar tutarındaki sendikasyon kredimizi önemli oranda artan katılım tutarı ile toplamda birÿmilyar 440 milyon dolar olarak yenilemiş bulunuyoruz.

 Mevduat dışı kaynaklarımızın çeşitlendirilmesi ve dış ticaretin finansmanında piyasa payımızın arttırılması hedefi kapsamında 2013 yılında 700 milyon dolar ile başladığımız sendikasyon kredimizi böylece iki katına yükseltmiş olduk.

 Ayrıca bu borçlanma bugüne kadar tek seferde bir Türk bankasının sağladığı en yüksek tutarlı sendikasyon kredisi oldu. 452 milyon dolar ve 797 milyon eurodan oluşan kredinin toplam maliyeti bir yıl vadede dolar için LIBOR+130 baz puan ve euro için EURIBOR+120 baz puan olarak gerçekleşti.

 Kredilerdeki istikrarlı büyümemizin yanında dış ticaret işlemlerinde son beş yılda dörde katlanan bir hacim ve piyasa payı yakalamış bulunuyoruz. Sağlanan bu sendikasyon kredisinin de desteği ile dış ticaretin finansmanında elde ettiğimiz bu ivmeyi sürdürüyor olacağız. Geçen yıl 41 bankadan sağlanan kredi bu sene 44 bankadan daha yüksek tutarda ve daha düşük marj ile temin edilmiştir. Söz konusu koşullarla sağlanan kaynak son dönemde gözlenen rekabetçi uluslararası piyasa koşullarında dahi yurtdışı bankalarla uzun yıllardır güçlenerek devam eden işbirliğimizin, Bankamıza ve Türk bankacılık sektörüne duyulan güvenin eseridir.

 Söz konusu sendikasyon kredisi, Türk bankacılık sektörünün yurtdışından kaynak temin etme noktasında sorunla karşılaşmadan borçlanabildiği, uluslararası yatırımcıların ülkemiz ekonomisine güvenini sürdürdükleri, bankacılık sektörü ve ülkemize yatırımların devam ettiğinin önemli bir göstergesidir.

 

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