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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
16.04.2018 - 10:44, Son Güncelleme:

“Zincir marketlerin tatil istekleri olumlu”

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“Zincir marketlerin tatil istekleri olumlu”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, zincir marketlerin haftada bir gün tatil olması yönündeki açıklamaları desteklediklerini söyledi.

 Palandöken, “Adım başı faaliyet gösteren zincir marketlerin haftada bir gün kapanması, esnafa az da olsa nefes aldırır. Ancak zincir marketlerin haftada bir gün tatil yapması, sorunları çözmek için tek başına yeterli bir öneri değil.

Çünkü zincir marketlerin açılış ve kapanış saatlerine de düzenleme getirilmeli. Zincir marketlerle birlikte  aynı düzenlemelerin AVM’ler için de yapılması esnafımız adına daha olumlu sonuçlar verir. Küçük bir mahallede bile üç dört tane art arda açılan zincir marketlerin mantar gibi türemesinin önüne geçilmeli. AVM’ler ise yalnızca şehir merkezinin dışında açılmalı” dedi. 

HAFTASONU TATİL OLMASI TÜM KESİMLERİ RAHATLATIR”

Esnafın yok olmaması için zincir marketlerin ve AVM’lerin en azından haftada bir gün tatil edilmesi ve belli saatlerde açılıp kapanmalarını yıllardır savunduklarını da belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Avrupa’da olduğu gibi zincir marketler ve AVM’lerin haftada bir gün tatil edilmesi hem esnaf açısından hem de buralarda çalışan personel açısından rahatlık sağlar.

Dünyanın hiçbir yerinde sabah 9.00’dan akşam 22.00’ye kadar haftanın her günü açık olan zincir market ve AVM yok. Haftada bir gün tatil edilme önerisinin yanı sıra bu işletmelerin açılış kapanış saatlerine de bir sınırlama getirilmeli.

Buralarda çalışan işçilerin de bir ailesi ve hayatı olduğu unutulmamalı. Zincir marketlerin ve AVM’lerin kapalı olduğu zamanlarda küçük esnaf biraz da olsa rahat nefes almış olur” şeklinde konuştu.

Zincir marketlerin yanı sıra haksız rekabeti önlemek için toptancı Gross marketlere de düzenleme getirilmesi gerektiğine işaret eden Palandöken, “Gross marketler perakende sektörüne toptan fiyata yalnızca perakendeci iş yerleri için satış yapmaları gerekirken vatandaşlara da perekande satış yapmaları küçük esnafa olumsuz yansımaktadır.

Çünkü vatandaş daha uygun olduğu için bakkaldan alacağı ürünü toptan şekilde Gross marketlerden alıyor. Böylelikle esnaf da vatandaş da Gross marketten ürünü aynı fiyata satın almış oluyor. Bu durum esnaf ve sanatkarlar üzerinde haksız rekabet ortamı oluşturuyor. Gross marketlerde amaçlarına uygun olarak yalnız perakendeci esnafa satış yapmalılar” diye konuştu. 

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