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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
13.02.2019 - 15:37, Son Güncelleme:

Zincir marketler tanzim satışla aynı fiyata ürün satıyor

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Zincir marketler tanzim satışla aynı fiyata ürün satıyor

Halkın ucuza sebze ve meyve ihtiyacını karşıladığı tanzim satışların fiyatlarına zincir marketler de ürün satmaya başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından sebze-meyve fiyatlarını düşürmek amacıyla kurulan tanzim satış noktaları, zincir marketlerde sebze fiyatlarını aşağı çekti.

İBB tarafından önceki gün 34 ilçede 50 noktada başlayan tanzim satış noktalarına vatandaşların ilgisi devam ediyor. 

Sebze-meyvede fiyat artışlarını önlemek amacıyla hayata geçirilen tanzim satış uygulaması kapsamında, kurulan çadır ve mobil araçlarda domates, biber, patates, patlıcan, salatalık, soğan ve ıspanak uygun fiyattan tüketici ile buluşuyor. 

Tanzim noktalarındaki uygun fiyatlı satışların, İstanbul'daki zincir marketlerde sebze fiyatlarını aşağı çektiği görüldü. Zincir marketlerdeki sebze fiyatlarının tanzim satış noktalarındaki seviyeye geldiği dikkati çekti. 

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, tanzim satış noktaları ve zincir marketlerde domatesin kilosu 3 lira, patates 2 lira, patlıcan 4,5 lira, soğan 2 lira, biber 6 lira ve salatalık 4 liradan satılıyor. 

Bu arada, söz konusu ürünler dışında marketlerdeki fiyatların değişmediği görüldü. 

BAZI MARKETLERDE BELİRLİ ÜRÜNLERE ALIM SINIRI

Öte yandan, tanzim satış noktalarında bulunan 3 kilogramlık alım sınırının İstanbul'daki bazı zincir marketlerde de uygulandığı dikkati çekti. 
Tanzim satış noktalarındaki ürünler, Tarım ve Orman Bakanlığı organizasyonuyla Tarım Kredi Kooperatifinden alınırken, zincir marketler ise sattığı ürünleri kendileri tedarik ediyor. 

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, dün Anadolu Ajansı (AA) Ekonomi Masası'nda yaptığı açıklamada, "Tanzim satışta 2,5 aylık planlamamız var. Örtüaltı üretimin yanı sıra açık alanlardaki ürünler de piyasaya girdiğinde fiyatlarda ürün bolluğundan kaynaklanan bir gevşeme olacak." ifadelerini kullanmıştı. 

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