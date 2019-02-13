Zimmet suçu işleyen bankacıya 12 yıl hapis
Sahte belge ile zimmetine para geçiren bankacıya 12 yıl hapis cezası ve 100 bin lira adli para cezası verildi.
Kastamonu’da sahte belge ile zimmetine para geçiren eski bankacı, mahkeme heyeti tarafından 12 yıl 6 ay hapis cezası ile 100 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya “sahte belge ile zimmet” suçundan tutuksuz yargılanan Burhan D. ile avukatı katıldı.
Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan sanık Burhan D’yi sahte belge ile zimmetine para geçirme suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca sanığa, 100 bin TL’de adli para cezası verildi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Kastamonu’nun Araç ilçesinde 2006 yılında bir bankada çalıştığı sırada sahte belge ile zimmetine 120 bin TL para geçirdiği iddiasıyla hakkında dava açılan tutuksuz sanık Burhan D, yargılandığı süreç içerisinde bu paranın 20 bin TL’sini karşılamıştı.
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