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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
02.04.2018 - 11:38, Son Güncelleme:

Zeytinyağı ihracatı rekora koşuyor

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Zeytinyağı ihracatı rekora koşuyor

Türk zeytinyağı ihracatçısı, 1 Kasım 2017'de başlayan ihracat sezonunun ilk 4 ayında gerçekleştirdiği performansla tüm zamanların dış satım rekorunun kırıldığı 2012-2013 sezonunun aynı dönemini geride bıraktı. Rekor sezona göre ihracat değer olarak yüzde 51 artışla 143 milyon 306 bin dolara ulaştı.

AA muhabirinin Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliğinden aldığı bilgiye göre, Türkiye'nin zeytinyağı ihracatında, 1 Kasım 2012-31 Ekim 2013 sezonunda gerçekleşen 92 bin tonluk dış satımla tüm zamanların rekoruna imza atılmıştı. Bu dönemki ihracat, 292 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.

1 Kasım 2017'de başlayan zeytinyağı ihracat sezonunun ilk 4 ayında ise Türk ihracatçısı yüksek bir performans ortaya koydu. 1 Kasım 2017-28 Şubat 2018 döneminde zeytinyağı ihracatı, rekor sezonunun aynı 4 aylık dönemine göre yüzde 15,6 artışla 30 bin 490 tondan 35 bin 246 tona çıktı.

Bu yıl birim başına ihracat değerindeki yükselişin de etkisiyle dış satımın değer olarak artışı ise yüzde 51'i bularak 94 milyon 742 bin dolardan 143 milyon 306 bin dolara ulaştı.

2017-2018 sezonunda "100 bin ton zeytinyağı ihracatı"nı hedefleyen sektör, yurt dışı pazarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

 HEDEF 100 BİN TONLA REKOR

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Emre Uygun, AA muhabirine, Türk ihracatçısının son yılların en iyi performansını gösterdiğini söyledi.

Rekorun kırıldığı 2012-2013 sezonuna oranla ihracatta kayda değer ciddi bir yükseliş olduğuna dikkati çeken Uygun, şunları kaydetti:

"Asıl önemlisi ihracat birim fiyatındaki artış. 2012-2013 sezonunda ton başına yaklaşık 3 bin dolar seviyesinde olan zeytinyağı ihracat ortalaması, bu sezon 4 bin doların üzerindedir. Önemli olan gelişme bu. Hem üreticimiz ürününü daha iyi değerlendirmiş hem de yurt dışında yükselen fiyatlardan ihracatçımız sonuna kadar faydalanmış. Yurt dışı piyasasına ürün verebilecek kalitede ve miktarda üretim yaptığımız müddetçe ihracatımız devam edecektir."

Bu yıl Cumhuriyet tarihinin en yüksek üretim rakamının yakalandığını, kaliteyle birlikte ihracatın iyi gittiğini vurgulayan Uygun, "Bu sene zeytinyağında resmi rekolte rakamımız 287 bin ton. Yurt dışındaki, özellikle İspanya gibi zeytin üreticisi bir ülkedeki üretim rakamları, ortalamalarda 1,7 milyon ton iken bu sene 1,2 milyon ton olarak gerçekleşti. Diğer üretici ülkelerde de bizim kadar üretim sıçraması olmadığı için Türkiye bu sene en büyük ihracat potansiyelini gösteren üretici ülke olarak öne çıktı." dedi.

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