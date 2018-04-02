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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Sevil ERKUŞ/ANKARA
02.04.2018 - 23:57, Son Güncelleme:

Zeytinin karasuyu yakıt olacak

Sevil ERKUŞ
Sevil ERKUŞ
sevil.erkus@hurriyet.com.tr
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Sevil ERKUŞ
Sevil ERKUŞ
sevil.erkus@hurriyet.com.tr
Zeytinin karasuyu yakıt olacak

ZEYTİN ve zeytinyağı endüstrisinde fabrika atığı olarak bilinen “karasu” artık atık su olmaktan çıkıp katma değeri yüksek endüstriyel ürünlere dönüşecek.

Türkiye’nin proje koordinasyonu ile Avrupa Birliği tarafından desteklenen “Rhodolive Projesi” ile zeytin üreticisinin kurtulmak için uğraştığı, doğaya zarar veren zeytin karasuyundan; biyoyakıt, hayvan yemi, insan gıda katkısı, kozmetik ve farmasötik sektörlerinde ürün elde edilmesi planlanıyor. Projenin haziran ayında yapılacak uluslararası konsorsiyum toplantısının ardından hedeflenen ürünler için 30 litrelik pilot ölçek üretim sistemi kurulacak. Projenin çıktılarına göre büyük miktarlarda sanayi ölçeğinde üretime geçilecek. Sorun gözüyle bakılan zeytin karasuyunun, çevre kirliliği yaratan bir atık olmaktan çıkarıp ekonomiye kazandırılması amaçlanan proje, Düzen Laboratuvarlar Grubu ve Ankara Üniversitesi işbirliğine TÜBİTAK desteği ile dokuz yıl süren laboratuvar çalışmasıyla geliştirildi.

AB DESTEĞİ ALINDI

Ar-Ge çalışmasının olumlu sonuçlanması üzerine AB’den proje desteği alınarak, endüstriyel ürün elde etmek üzere harekete geçildi. Bir konsorsiyum oluşturularak TÜBİTAK ve AB desteğiyle yapılan ERACoBioTech’in “Sürdürülebilir bir biyoekonomi için biyoteknoloji” çağrısına Almanya, Slovenya, İspanya, İtalya ve Letonya’dan 6 araştırma merkezi cevap verdi. 36 ay sürecek ve 2 milyon Euro bütçeye sahip olan projenin ileriki süreçlerinde karasudan sulama ve gübrelemede faydalanılmasının yanı sıra hayvan yemi ve yem katkısı, biyodizel, kozmetik ve farmasötik sektörlerinde hammadde ve ürünlerin üretilmesi ve zeytin üreticisinin de fabrikasında bu sistemleri kurabilmesi hedefleniyor.

ÇÖP OLARAK GÖRMEDİM

Düzen Laboratuvarlar Grubu ile Laleli Zeytin ve Zeytinyağı işletmesinin sahibi Prof. Dr. Yahya Laleli, insan sağlığı ve çevre gibi laboratuvar ve değişik sektörlerdeki birikimini, aile kökeninden gelen zeytin ilişkisiyle birleştirip, ürettiği zeytin ürünlerinin karasuyuna yatırım yaparak çevreye zararlı etkilerinden kurtulmak üzere yola koyulmuş. Laleli, süreci şöyle anlatıyor: “Ben karasu ve pirinayı çöp olarak değerlendirmedim. Fabrikadan daha fazla yatırım yaparak, havuzlar yaptım. Karasuyu çöktürdüm. Suyu, ziraat sulama için çökeleği de toprağı yumuşatmak ve gübre olarak kullandım. Yapmak istediğim, karasuyu mayalayarak çevre etkisini azaltmaktı. Bu maddeden dizel yağ, vitaminler çıkarabileceklerini düşünmemiştim.”

Sevil ERKUŞ
Sevil ERKUŞ
sevil.erkus@hurriyet.com.tr
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