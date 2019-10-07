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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
07.10.2019 - 11:08, Son Güncelleme:

Zeytincilerin korkusu hırsızlık!

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Zeytincilerin korkusu hırsızlık!

Edremit Körfezi'ndeki zeytin üreticileri, hırsızlıktan endişe etmeleri nedeniyle daha az yağ elde edeceklerini bilmelerine rağmen hasada erken başladı.

Sahip olduğu yaklaşık 13 milyon zeytin ağacıyla Türkiye'nin önemli zeytinyağı üretim merkezlerinden olan Edremit Körfezi'nde bu yıl üreticiler, hırsızlık endişesiyle hasada erken başladı.

Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hakkı Semerci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zeytin üreticisinin hırsızlık korkusu ile erken hasada yönelmesinin hem üründe verim hem üreticide gelir kayıplarının yaşanmasına neden olabileceğini söyledi.

Semerci, 2018-2019 zeytin sezonundan yorgun çıkan üreticinin, 2019-2020 sezonuna başlamak üzere olduğunu belirterek, "Hırsızlık korkusuyla zeytinlerini bir an önce toplama telaşına girdiler. Oysa çok kurak giden eylül ayı ve hiç yağmur yağmayan bir ağustos ayından sonra bugünlerde zeytin toplamak ülkenin zeytin verimini önemli ölçüde etkiler, zarar verir, üreticinin elde edeceği, kazanacağı parayı yine çok çok önemli bir oranda azaltır." dedi.

"ZEYTİNYAĞINDA YARI YARIYA KAYIP OLUYOR"

Bu soruna çözüm bulmak için çalışmalar yaptıklarını aktaran Semerci, zeytinin aralık ayı sonuna kadar yağ topladığını, veriminin de bu süreçte arttığını dile getirdi.

Aralık sonuna kadar sağlanan bu verimle 100 kilogram zeytinden 20-25 kilogram zeytinyağı alınabildiğini aktaran Semerci, şöyle devam etti:

"Bugün toplanan zeytin ancak yüzde 10-11, nadiren yüzde 12'de kalır. Gıdasını almayan bir ürünün üretimini yaptığınız zaman artı değerleri olduğu kadar bunun eksileri de olur. Özellikle 2018-2019 sezonundaki zeytin zararlılarının bu sene olmadığını görüyoruz. Kaliteli, güzel bir mahsul var ama üreticiler erkenden topluyor. Neden topluyorlar? Üreticilerin toplama sebebinin başında zeytin hırsızlığı geliyor. Üretici aylarca bakıyor, suluyor, her türlü bakımını masrafını yapıyor. Bir bakıyorsunuz ki siz gittiğiniz zaman zeytinliklerde sizden önce hırsızlar girmiş zeytinlerinizi çalıyor.

Söz gelimi Türkiye'de bu sezon 200 bin ton zeytinyağı olacaksa, erkenden bu şekilde toplamak yağ verimini 150 bin tonlara düşürür. Bunun önlenmesi açısından Edremit Ticaret Odası olarak, Edremitli üreticiler olarak yerel yöneticilerle çok sıkı bir iş birliği içindeyiz. Hırsızlığın önlenmesi için her türlü gayreti gösteriyoruz. Yaptırımların yasal olarak uygulanması için her türlü görüşmeyi yapıyoruz. Umuyorum ki bunlar sonuç verir ve bu önemli mesele ortadan kalkar çünkü insanlar tarlasında zeytin hırsızlığı gördüğü zaman dayanamıyor. Böyle olunca hiç hoş olmayan hadiseler vuku buluyor."

"ERKEN HASAT ZARAR ETTİRİYOR"

Zeytin üreticisi Osman Baydar da geçen sezon yüklü miktarda zeytininin çalındığını belirtti.

Bahçeleri korumakta güçlük çektiklerini, bu nedenle hasada erken başlamak zorunda kaldıklarını vurgulayan Baydar, "Hasada erken başlamanın bizim için sıkıntısı var. İstediğimiz verimi alamıyoruz. 100 kilogram zeytinden aldığımız yağ 10-11 kilogram civarında ama biz bu süreci biraz daha uzatabilirsek 15-20'lere hatta 20'nin de üzerine çıkabiliyor." ifadelerini kullandı.

Zeytin hırsızlığının son iki yılda arttığına değinen Baydar, "Mahsulü hırsızın elinden kurtarmak için zarar ediyoruz. Bizim bölgelerde hasat ekim ayının ortalarında veya mevsime göre ekim ayının sonlarında değişiklik gösteriyor fakat şu anda eylül sonunda başlamak zorunda kalıyoruz. Hırsızlık endişesiyle hasadı 3-4 hafta önceye çektik." diye konuştu.

Baydar, bölgede Çiftçi Malları Koruma Meclisi Başkanlıklarınca hırsızlık vakalarına karşı alınan önlemlerin yetersiz olduğunu savunarak, ekim-aralık dönemine rastlayan zeytin hasat sezonunda personel sayısının artırılabileceğini ifade etti.

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