Zeytinburnu’na ‘Fendi’ imzası
Emlak Konut GYO güvencesiyle Özak GYO, Ziylan Gayrimenkul ve Yenigün İnşaat ortaklığında İstanbul Zeytinburnu sahil yolu üzerinde hayata geçirilen Büyükyalı projesinde Fendi Casa’nın tasarladığı evler satışa sunuldu.
Toplam 4.2 milyar lira değerindeki projede Fendi Casa tasarımına sahip 2+1’den 4.5+1’e kadar faklı büyüklüklerde 93 daire yer alıyor. Evlerin metrekare satış fiyatı ise 24 bin liradan başlıyor. Projelerinde yaşamın eylül ayında başlayacağını belirten Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, “Fendi Casa, Miami ve Dubai’nin ardından, Türkiye’ye sadece Büyükyalı için geldi. İtalya’nın en prestijli markası Fendi Casa ile Büyükyalı’da, gerçek lüksü İtalyan zarafetiyle buluşturduk. Konut alıcılarının, teslim aldıklarında baştan dekore etmeye ihtiyaç duymayacakları, sadece tefrişlendirip oturabilecekleri, İstanbul’un en şık evlerini ve bloğunu hayata geçirdik. Fendi Casa, terzi dikimi, çok özel tasarım çözümleri üretti” dedi.
Fendi Casa markasını uzun zamandır İstanbul’a getirmek istediklerini söyleyen Luxury Living Group CEO’su Olga Vignatelli, “İstanbul gayrimenkul sektörünün yükselişini takip ediyor ve bir projede yer almak istiyorduk. Farklı projelerle de görüştük ancak Büyükyalı’yı görünce aradığımız projenin Büyükyalı olduğunu anladık. İstanbul’un en şık evlerini hayata geçirdik” diye konuştu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle