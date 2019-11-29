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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
29.11.2019 - 11:32, Son Güncelleme:

Zeytin ve zeytinyağında 300 milyon dolarlık ihracat hedefi

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Zeytin ve zeytinyağında 300 milyon dolarlık ihracat hedefi

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları (EZZİB) Birliği Başkanı Davut Er, yüksek rekolte bekledikleri yeni sezonda sektörün toplam 300 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşmayı hedeflediğini bildirdi.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları (EZZİB) Birliği Başkanı Davut Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zeytinyağı ihracatında 2018-2019 sezonunda önceki sezona göre yüzde 43 düşüşle 146 milyon dolar dış satım yapıldığını, bunun en büyük üretici konumunda olan İspanya'nın üretimini artırmasından kaynaklandığını söyledi. 

Bu sezon ise İspanya'nın 1,2 milyon ton, Tunus'un 350 bin ton, İtalya ve Yunanistan'ın 300'er bin ton, Fas'ın ise 125 bin ton zeytinyağı üretimi beklediğini aktaran Er, Türkiye'nin ise 224 bin ton ile artan bir zeytinyağı üretim beklentisinin olduğunu dile getirdi. Er, "2019-2020 sezonunda sektör olarak yaklaşık 170 milyon dolar zeytinyağı, 110 milyon dolar sofralık zeytin, 20 milyon dolar pirina yağı olmak üzere toplamda 300 milyon dolar civarında ihracat hedefliyoruz." dedi.

"İHRACATTA BREXİT UMUDU"

Türkiye'nin zeytinyağında en önemli pazarının ABD olduğuna işaret eden Er, İran, Irak gibi sınır komşularına yapılan ihracatın bu ülkelerdeki ithalat engellerinin aşılması durumunda artabileceğini vurguladı. Zeytinyağı ihracatçılarının Japonya'ya özellikle ambalajlı satışı artırmak için yoğun çaba gösterdiğini belirten Er, "Türkiye'nin en önemli ticaret partneri olan AB ülkelerinde Türk zeytinyağına gümrük vergisi uygulanması nedeniyle bu pazarda etkili değiliz. AB pazarı, zeytinyağı için 30 bin tonluk kota alınması durumunda en önemli pazarlarımızdan biri haline gelebilecektir." diye konuştu.

Sektör olarak Brexit sürecini de yakından takip ettiklerini ifade eden Er, uygulanan gümrük vergisi nedeniyle girmekte zorlandıkları Birleşik Krallık pazarında AB'den ayrılması sonrası vergilerin sıfırlanmasını beklediklerini aktardı. Davut Er, "Zeytinyağı ve sofralık zeytinde gümrük vergisinin sıfırlanması, hemen hemen bütün ihtiyacını İspanya, İtalya gibi AB ülkelerinden karşılayan İngiltere pazarında ülkemizin önemli bir pay edinmesinde çok kritik bir rol oynayacaktır. İhracatçı Brexit sürecini yakından takip ediyor." değerlendirmesinde bulundu. 

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