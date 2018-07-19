Zeytin üreticilerine akademik eğitim

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
DHA
19.07.2018 - 14:39, Son Güncelleme:

Zeytin üreticilerine akademik eğitim

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Zeytin üreticilerine akademik eğitim

BALIKESİR Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu’nda (MYO), zeytin üreticileri için eğitim programı başladı. Küresel iklim değişikliklerinin giderek daha fazla hissedildiğine dikkat çeken Edremit MYO Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü öğretim görevlisi Mücahit Kıvrak, "Bilimsel araştırmalar çerçevesinde zeytin sektörünün içinde olan çiftçiler ve sektöre girmek isteyen girişimciler için bu program düzenlendi" dedi.

DÜNYA standartlarındaki sofralık zeytin işleme atölyesi, zeytinyağı fabrikası ve sabun atölyelerini bünyesinde bulunduran Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü tarafından, çiftçi eğitimlerine başlandı. Tescilli 3 markası olan ve tamamen bilimsel verilerle zeytinin işlenerek, üretiminin yapıldığı okulda öğrencilerin bulunmadığı yaz aylarında da eğitimler devam ediyor. Edremit Körfezinde zeytincilik ile uğraşan ve sektöre profesyonel veya amatör olarak girme amacında olan katılımcıların başvurduğu eğitim seminerleri sürüyor. Zeytin ağacının dikilmesinden, hastalıkları ve bakımı, zeytin hasadı, doğru işleme metotlarına kadar ki süreçlerin anlatıldığı seminerlere katılım yoğun oldu.

Zeytin üreticilerine akademik eğitim

Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü öğretim görevlisi Mücahit Kıvrak, "Küresel iklim değişikliklerini bu sene daha iyi hissettik. Kışın soğuk geçmemesi nedeniyle hem hastalıklarda hem de zararlılarda ciddi bir artış söz konusu oldu. Aynı zamanda zeytin bu sene erken verime yattı. Gerekli yağışların da önümüzdeki süreçte alınmasıyla zeytinimiz oldukça güzel olacak. Ancak küresel değişime de çiftçimizin ayak uydurması gerekiyor. Tüm bu değişimler ile birlikte, zeytin ağacının büyümesinden, verimine, işlenmesine kadarki süreçleri içeren bir program hazırladık. Ayrıca son olarak zeytinyağı sabunu imalatını göstereceğiz" dedi.

 

 

 

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