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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
15.01.2019 - 09:59, Son Güncelleme:

Zeytin üreticileri kazanamıyor

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Zeytin üreticileri kazanamıyor

Aydın’ın Didim ilçesinde, zeytin hasadı çalışmalarında sona gelinmesine rağmen oluşan zeytinyağı fiyatları üreticileri memnun etmedi.

DİDİM Ziraat Odası Başkanı Bahattin Gökdemir, ilçede zeytin hasadın sonuna gelindiğini belirterek, hasadı yapılan son tane zeytinlerin bölgedeki zeytinyağı işletme fabrikalarında üretici çiftçilerin sıkım işlemlerini yaptığını belirtti.

Bu yıl hasat sezonunun havaların kurak gitmesinden dolayı hasada erken başladıklarını belirten Gökdemir, bölgede 1 milyona aşkın zeytin varlığının olduğu, zeytinin de yok yılı olması nedeniyle rekoltede düşük yaşandığı, enflasyonda yaşanan yükselmelere rağmen zeytin ve zeytinyağı fiyatların düşük seviyelerde kaldığını ve girdilerdeki pahalılık nedeniyle de üretici çiftçinin mağdur olduğunu ifade etti.

Zeytin üreticileri kazanamıyor

Zeytin üreticisi Fevzi İlgüzer ise, ilçede zeytin hasadın tamamlandığını ancak yüksek kesimlerdeki arazilerde yer alan zeytinliklerin de hasatlarının gerçekleştiğini belirterek, zeytinciliğin başlangıç işleminden hasadına ve zeytinin sıkımı ve zeytinyağına dönüşümüne kadarki aşamasının zahmetli bir iş olduğunu söyledi.

Zeytinyağı sıkım fabrikada ki toptan satışının 12- 15 TL arasında gerçekleştiğini ifade eden İlgüzer, borç harçla üretimini gerçekleştirdiği çiftçinin para kazanamadığını, asıl aracı toptancı tacirin para kazandığını sözlerine ekledi.

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