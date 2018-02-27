Zeki cihaz dönemi

DÜNYANIN en önemli teknoloji şovlarından biri Mobil Dünya Kongresi (MWC) dün başladı. Her yıl İspanya’nın Barcelona şehrinde düzenlenen ve dünya çapından binlerce teknoloji şirketinin katıldığı fuarda, yeni nesil mobil teknolojiler tanıtıldı. Fuarda bu yıl dikkat çeken konsept ise akıllı cihazların yerine artık zeki cihazların gelmesi oldu. Yapay zekâ teknolojisinin yer aldığı cihazlar, kullanıcılara yepyeni bir deneyim sunuyor. Kullanıcıların davranışlarını öğrenen ve buna göre kişiselleştirme özellikleri sunan zeki cihazlar, günlük hayatı kolaylaştırmaya yönelik kararlar veriyor. Yeni nesil ürünler sadece akıllı telefonlarla sınırlı değil. Kulaklıktan bilgisayarlara kadar birçok cihazda kullanılan yapay zekâ teknolojisiyle yepyeni bir dönemin kapıları da aralanmış oldu. Biz de Mobil Dünya Kongresi’ndeki yenilikleri bir araya getirdik. İşte Mobil Dünya Kongresi’nin yıldızları...

8110 EFSANESİ ARTIK AKILLI





HMD işbirliğindeki Nokia, efsanevi 8110 modelini güncelledi. 4G destekli olan yeni 8110, resmi olarak tanıtıldı. 3310’da olduğu gibi eski tasarıma bağlı kalan firma, yeni telefonuna 4G desteğini de ekledi. Google Asistan desteğine sahip olan yeni model, klasik tasarım anlayışını devam ettiriyor. Smart Feature OS adı verilen işletim sistemini kullanan yeni 8110, 1.1 GHz çift çekirdekli işlemciye ve 512 MB RAM’e sahip. Modelin ekranı ise 2.4 inç. 4 GB dahili depolama, 2 megapiksellik arka kamera ve FM Radyo telefonun diğer özellikleri arasında. Ayrıca şirket, Nokia 1, Nokia 8 Scirocco, Nokia 6 ve Nokia 7 modellerini de tanıttı.

TANSİYON ÖLÇÜYOR





GÜNEY Koreli teknoloji devi Samsung’un akıllı telefon modeli Galaxy S9 ve S9+ önceki gün tanıtıldı. Yeni modellerin en çok dikkat çeken yanı cihazın arkasında tansiyon ölçen bir sensöre sahip olması. Daha önce kullanıcıların nabzını ölçen akıllı telefonlar, artık tansiyonu ölçmesiyle bir sağlık cihazına da dönüştü. Galaxy S9 ve S9+’daki tansiyon ölçme özelliğinin doğruluk oranının oldukça yüksek olduğu belirtildi. Ayrıca yeni modeller, süper ağır çekim özelliğiyle saniyede 960 kare yakalayabiliyor. Yavaş çekim video çekmek için ‘Super Slow-Mo’ moduna geçip çekimi normal video kaydetmek yeterli. Galaxy S9 ve S9+’daki en dikkat çeken özellik ise ‘AR Emoji’ oldu. Kullanıcıların kendi hareketli emojilerini tasarlamalarını sağlayan bu özellik tüm mesajlaşma uygulamalarında kullanılabilecek. Galaxy S9 ve S9+ bir de stereo ses sistemine sahip. Modellerin alt ve üstünde yer alan hoparlörler sayesinde video ve müzik içerikleri daha kaliteli bir şekilde duyulabilecek. Galaxy S9’un satış fiyatı 4 bin 599 TL’den başlıyor.

YAPAY ZEKÂLI KULAKLIK





SONY, fuarda yeni akıllı telefon modellerinin yanı sıra yapay zekâlı kulaklık modelini tanıttı. Xperia Ear Duo adındaki kulaklık modeli, iki ayrı üniteden oluşan Ear Duo, tamamen kablosuz bir yapıya sahip. Kafa hareketleriyle şarkı değiştirebildiğiniz, yolda navigasyon yapabilen kulaklık, tüm bu işlevlerini ‘Daily Assist’ sayesinde yapıyor. Zaman, konum ve günlük aktiviteleri takip eden Daily Asist, Android ve iOS ile çalışabiliyor. Gürültü engelleme teknolojisine sahip olan model, tek şarjla 4 saatlik pil ömrü sunuyor. Ayrıca model, AirPods ve İconX gibi bir batarya kutusuna sahip.

VENUS’ÜN ÇİFT KAMERALISI





VESTEL, akıllı telefon pazarındaki iddiasına Z20 ile arttırıyor. Şirketin üst segmentteki yeni modeli olan Z20’nin en önemli özelliği çift kamera. Arkada 16 megapiksel ve 5 megapiksel olan kameralara 8 megapiksellik flaşlı ön kamerası eşlik ediyor. Çift kamera özellİği, portre modunda arka planı bulanıklaştırarak objeyi daha keskin efektle ön plana çıkarıyor. Hareketli objelere otomatik odaklanma özelliği ‘Pdaf’ ile Z20, 4K kalitesinde saniyede 30 kare, 1080p HD kalitesinde saniyede 120 kare 1080p HD video kaydı yapabiliyor. Z20, nisanda 2099 TL’den satışa sunulacak. Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, “Ürünlerimiz dünya devleriyle nasıl yarıştığımızı gösteriyor” dedi.

PC’DE ARTTIRILMIŞ ZEKÂ

Lenovo, yeni ürünlerle, stratejisini “Artırılmış Zekâya” taşıdığını ziyaretçilere gösterdi. Yoga dizüstü bilgisayar ailesinin en yeni üyeleri olan Yoga 730 ve Yoga 530 ürünleri var. Bu ürünler, ellerinizi kullanmadan akıllı yardım olanağı sunan Artırılmış Zekânın gücünden yararlanıyor. Hem Cortana hem de Alexa’nın bulunduğu Yoga 730 modeli, bir odanın her yerinden sesli komutları tanıyabiliyor. 300e Chromebook ise Enhanced Touch (Geliştirilmiş Dokunma) teknolojisiyle ekranın nesnelerle etkileşmesini sağlıyor.