Zayıflayan uluslararası işbirliği, risklere kapı aralıyor

KOORDİNELİ VE UYUMLU AKSİYON ALINMALI

Rapora göre ekonomik rüzgarlar uluslararası işbirliğine yönelik bir tehdit oluşturuyor. Rapor sonuçları kapsamında 2019 yılında büyük güçler arasındaki jeopolitik gerilimlerin artmasıyla bu yöndeki çabaların daha da çıkmaza gireceği belirtildi. Bu yılki ankete katılanların yüzde 85’i, 2019 yılında “büyük güçler arasındaki siyasi çatışma” risklerinin artmasını beklediklerini aktardı.

Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Børge Brende konu ile ilgili açıklamasında, “2019’da küresel ticaretin ve ekonomik büyümenin risk altında olduğu göz önüne alınırsa, uluslararası işbirliği mimarisinin yenilenmesine her zamankinden daha acil ihtiyaç olduğu ortadadır. Mevcut dinamiklerin bizi yöneltebileceği yavaşlamayla başa çıkmak için gerekli ateşleme gücüne sahip değiliz. Şu an ihtiyacımız olan, büyümeyi sürdürmek ve bugün dünyamızın karşı karşıya kaldığı ciddi tehditlerle mücadele etmek için koordineli ve uyumlu bir aksiyon almaktır” ifadelerini kullandı.

SİBER RİSKLER ÖNE ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR

Anketin 10 yılı kapsayan perspektifine göre, siber riskler, 2018’de olduğu gibi bu yılda öne çıkma oranını artırmaya devam etti. Çevresel riskler katılımcıların kaygılarını kısa vadenin ötesinde etkilemeye devam ederken, raporun izlediği çevresel risklerin beşi de yine yüksek etki ve yüksek olasılık kategorilerinde yer aldı. Bunlar, biyolojik çeşitlilik kaybı, şiddetli hava olayları, iklim değişikliğinin iyileştirilmesi ve uyum çabaları konusunda başarısızlık, insan eliyle yaratılan çevre felaketleri ve büyük doğal afetler olarak sıralandı.

Rapora göre, yine çevresel riskler aynı zamanda kentsel altyapının oluşturulması ve geliştirilmesi için de sorun oluşturuyor. Deniz seviyelerinin yükselmesiyle birlikte birçok kentin, temiz yeraltı suyu çıkarılmasından süper fırtına engellerine kadar uzanan sorunlara oldukça pahalı çözümler geliştirmekle karşı karşıya kalacağı belirtildi. Ulaşım gibi kritik altyapısal konulara yönelik yatırım eksikliklerinin de, sistem genelinde bozulmaların yanı sıra bununla ilişkili sosyal, çevresel ve sağlık risklerini daha da artırabileceği ifade edildi.

2040’A KADAR 97 TRİLYON DOLARLIK ALTYAPI YATIRIMI YAPILMALI!

Zurich Sigorta Grubu Riskten Sorumlu Başkan Alison Martin de açıklamasında “2018’i tarihsel bir orman yangını” olarak nitelendirdi. Alison Martin, şu ifadeleri kullandı: “Yoğun sel baskınları ve sera gazı emisyonları artmaya devam etti. 2019’da çevresel risklerin başlıca problemler listesinde bir kez daha başı çekmesi şaşırtıcı olmayacak. Öyleyse çevre politikalarının başarısız olma olasılığının artması veya politikaların zamanında uygulanmaması da buna eklenebilir. İklim değişikliğine etkin bir şekilde cevap vermek, bu yeni çevreye uyum sağlamak ve düşük karbonlu bir ekonomiye geçiş yapmak için altyapıda önemli bir artışa gerek duyuluyor. 2040 yılına gelindiğinde, küresel altyapıdaki yatırım açığının öngörülen 97 trilyon dolarlık talebe karşı 18 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu çerçevede, işletmelerin iklim esnekliği adaptasyon stratejisi geliştirmelerini ve şimdi hareket etmelerini şiddetle tavsiye ediyoruz.” 2019 Global Riskler Raporu’na göre, bireysel düzeyde psikolojik ve duygusal sağlığın bozulması da önemli riskler arasında gösterildi.

YETERSİZ FONLAMA, SALDIRIYA AÇIK HALE GETİRİYOR!

Marsh, Global Risk ve Dijital Başkanı John Drzik ise dünya çapında kritik altyapının sürekli olarak yetersiz fonlanmasının ekonomik ilerlemeyi engellediğini, bu durumun da işletmeleri ve toplulukları hem siber saldırılara hem de doğal felaketlere karşı daha savunmasız bıraktığını belirtti. Drzik, “Kaynakların kısmen kamu-özel sektör ortaklıkları için yeni teşvikler yoluyla altyapı yatırımlarına tahsis edilmesi toplumların büyümesini ve gelişmesini sağlayacak fiziksel temelleri ve dijital ağları oluşturmak ve güçlendirmek açısından yaşamsal önem taşımaktadır” dedi.

Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayınlanan rapor, Marsh & McLennan Şirketler Grubu, Zurich Insurance Group ile Oxford Martin School (Oxford Üniversitesi), Singapur Ulusal Üniversitesi, Wharton Risk Yönetimi ve Karar Süreçleri Merkezi (Pennsylvania Üniversitesi) akademik danışmanlarının da katkısı ile hazırlandı.