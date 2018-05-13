Zayıflatan teknoloji

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
13.05.2018 - 01:10, Son Güncelleme:

Zayıflatan teknoloji

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Zayıflatan teknoloji

“Yaz aylarına daha fit nasıl girerim” sorusu birçok kişinin ortak dertleri arasında yer alıyor. Biz de bu sorundan yola çıkarak yaza fit girmenize yardımcı olacak kardiyo teknolojilerini bir araya getirdik.

YAZ aylarının yaklaşmasıyla herkesin ortak derdi zayıflamak. Fitleşmek için diyet yapmak ilk akla gelenlerin başında. En iyi seçenek ise spor yapmak. Spor antrenmanlarını kardiyo odaklı yapanlar ise çok daha hızlı kilo verebiliyor ve forma girebiliyor. Bu antrenmanların takibi ise kritik öneme sahip. İşte tam da bu noktada teknoloji devreye giriyor. Kardiyo gibi zor antrenmanlardan alınan verimi arttırmak ve işin içine biraz da eğlence katmak isteyen teknoloji şirketleri yeni nesil ürünleri sporseverlerin beğenisine sundu. Nabız ve hareket sensörleri sayesinde doğru ölçümleme imkanı sunan bu yeni nesil cihazlara artık sanal gerçeklik teknolojisi de eşlik etmeye başladı. Kısacası kardiyo antrenmanlarında yeni bir dönemin kapıları açıldı. Biz de bu hafta kardiyo antrenmanlarını daha performanslı ve eğlenceli hale getirecek teknolojileri araştırdık. İşte spor teknolojilerinde gelinen son nokta...

 

SANAL GERÇEKLİK ÂLEMİNDE KARDİYO

Zayıflatan teknoloji

LIfe Fitness ve Virzoom’un geliştirdiği VR (Virtual Reality – Sanal Gerçeklik) Türkiye’deki spor salonlarında kullanılmaya başlandı. İlk kez İstanbul’da Ağaoğlu MyClub’ta kullanılmaya başlanan yeni teknolojide kullanıcılar VR gözlüğünü takarak bisiklet aletine biniyor. Pedal çevirmeye başlayan kullanıcılar sanal gerçeklik dünyasındaki parkurları tamamlamaya çalışıyor. Geliştirilen VR teknolojisi sayesinde üyeler yatay veya dikey bisiklet kullanırken Tank, Cycle, Pegasus, Chopper, Cowboy, Racecar, Kayak gibi 6 farklı oyunu oynayabiliyor.

 

PEDALA KUVVET

Zayıflatan teknoloji

SBS’nin geliştirdiği bisiklet sensörü iki parçadan oluşuyor. Bir parça pedala, diğer parçası ise pedalın tam karşısına denk gelen bisiklet kadrosuna yerleştiriliyor. Pedalı her çevirdiğinizde bir sayım yapılıyor. Hız, mesafe ve tempo izlenebiliyor. Bu ölçümlemeleri ‘Go Life’ uygulamasını indirerek görüntüleyebiliyorsunuz. 209 TL

 

NABIZ MONİTÖRÜ

Zayıflatan teknoloji

Cellular Line’ın geliştirdiği ‘Kardio Nabız Ritim Monitörü’, bir elastik bant sayesinde kullanıcıların vücuduna yerleştiriliyor. Üzerindeki sensörler sayesinde kullanıcıların kardiyo performanslarını en doğru şekilde ölçümleyebilmesini sağlayan model, aynı zamanda oldukça dayanıklı. IPX7 sertifikalı suya ve tere dayanıklı olması nedeniyle tüm koşullarda kullanılabilen modeli yıkayabilmeniz de mümkün. 149 TL

 

DAHA DOĞRU ÖLÇÜMLEME

Zayıflatan teknoloji

Spor salonundaki performanslarını daha doğru ölçümleyebilmesi için yeni teknolojisi GymKit’i kullanıcılara sundu. Apple’ın akıllı saat modeli Apple Watch Series 3 modelleriyle spor salonlarındaki aletlerin birbiriyle bağlı olarak çalışmasını sağlayan GymKit, çift yönlü veri akışıyla kullanıcıların spor salonlarında daha doğru datalarla spor yapabilmesini sağlıyor. Ayrıca GymKit ile spor aletleri, kullanıcıların fiziksel bilgilerini direkt olarak öğrenebiliyor.
1649 TL’den başlıyor

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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