Zayıflatan teknoloji
“Yaz aylarına daha fit nasıl girerim” sorusu birçok kişinin ortak dertleri arasında yer alıyor. Biz de bu sorundan yola çıkarak yaza fit girmenize yardımcı olacak kardiyo teknolojilerini bir araya getirdik.
YAZ aylarının yaklaşmasıyla herkesin ortak derdi zayıflamak. Fitleşmek için diyet yapmak ilk akla gelenlerin başında. En iyi seçenek ise spor yapmak. Spor antrenmanlarını kardiyo odaklı yapanlar ise çok daha hızlı kilo verebiliyor ve forma girebiliyor. Bu antrenmanların takibi ise kritik öneme sahip. İşte tam da bu noktada teknoloji devreye giriyor. Kardiyo gibi zor antrenmanlardan alınan verimi arttırmak ve işin içine biraz da eğlence katmak isteyen teknoloji şirketleri yeni nesil ürünleri sporseverlerin beğenisine sundu. Nabız ve hareket sensörleri sayesinde doğru ölçümleme imkanı sunan bu yeni nesil cihazlara artık sanal gerçeklik teknolojisi de eşlik etmeye başladı. Kısacası kardiyo antrenmanlarında yeni bir dönemin kapıları açıldı. Biz de bu hafta kardiyo antrenmanlarını daha performanslı ve eğlenceli hale getirecek teknolojileri araştırdık. İşte spor teknolojilerinde gelinen son nokta...
SANAL GERÇEKLİK ÂLEMİNDE KARDİYO
LIfe Fitness ve Virzoom’un geliştirdiği VR (Virtual Reality – Sanal Gerçeklik) Türkiye’deki spor salonlarında kullanılmaya başlandı. İlk kez İstanbul’da Ağaoğlu MyClub’ta kullanılmaya başlanan yeni teknolojide kullanıcılar VR gözlüğünü takarak bisiklet aletine biniyor. Pedal çevirmeye başlayan kullanıcılar sanal gerçeklik dünyasındaki parkurları tamamlamaya çalışıyor. Geliştirilen VR teknolojisi sayesinde üyeler yatay veya dikey bisiklet kullanırken Tank, Cycle, Pegasus, Chopper, Cowboy, Racecar, Kayak gibi 6 farklı oyunu oynayabiliyor.
PEDALA KUVVET
SBS’nin geliştirdiği bisiklet sensörü iki parçadan oluşuyor. Bir parça pedala, diğer parçası ise pedalın tam karşısına denk gelen bisiklet kadrosuna yerleştiriliyor. Pedalı her çevirdiğinizde bir sayım yapılıyor. Hız, mesafe ve tempo izlenebiliyor. Bu ölçümlemeleri ‘Go Life’ uygulamasını indirerek görüntüleyebiliyorsunuz. 209 TL
NABIZ MONİTÖRÜ
Cellular Line’ın geliştirdiği ‘Kardio Nabız Ritim Monitörü’, bir elastik bant sayesinde kullanıcıların vücuduna yerleştiriliyor. Üzerindeki sensörler sayesinde kullanıcıların kardiyo performanslarını en doğru şekilde ölçümleyebilmesini sağlayan model, aynı zamanda oldukça dayanıklı. IPX7 sertifikalı suya ve tere dayanıklı olması nedeniyle tüm koşullarda kullanılabilen modeli yıkayabilmeniz de mümkün. 149 TL
DAHA DOĞRU ÖLÇÜMLEME
Spor salonundaki performanslarını daha doğru ölçümleyebilmesi için yeni teknolojisi GymKit’i kullanıcılara sundu. Apple’ın akıllı saat modeli Apple Watch Series 3 modelleriyle spor salonlarındaki aletlerin birbiriyle bağlı olarak çalışmasını sağlayan GymKit, çift yönlü veri akışıyla kullanıcıların spor salonlarında daha doğru datalarla spor yapabilmesini sağlıyor. Ayrıca GymKit ile spor aletleri, kullanıcıların fiziksel bilgilerini direkt olarak öğrenebiliyor.
1649 TL’den başlıyor
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