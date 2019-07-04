Zamlı öğretmen ve polis maaşları ne kadar oldu?
Enflasyonun %15.72 olarak açıklanmasının ardından öğretmen maaşlarında da değişiklik yaşanacak. Diğer memurlarda olacağı gibi öğretmenler de zamlı maaşlarını gelecek ay itibariyle alınabilecek. Peki, ağustos ayı itibariyle yatacak olan zamlı öğretmen maaşları ne kadar olacak? İşte, öğretmen maaşları hakkında bazı bilgiler
Öğretmen maaşları, enflasyon farkının belirlenmesinin ardından netlik kazandı. Buna göre öğretmenlerin alacağı zam oranı yüzde 6 olacak. Peki, bu koşullar altında yeni öğretmen maaşları ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
2019 yılının temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere memur ve memur emeklilerinin maaşlarına enflasyon farkı da yansıtılacak. Böylece alacakları zam oranı yüzde 6 olacak. Bir öğretmenin maaşı 4 bin 737 liradan 5 bin 22 liraya yükselecek.
POLİS MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
Polis memurlarının maaşları ise 5 bin 375 liradan 5 bin 689 liraya yükselecek. Bu 8'in 1'i derecesine sahip olan polis memurları için geçerli olacak.
Maaş hesaplamalarında ek ücretler hesaplanmamış ve aile yardımı ödeneği çalışmayan eş ve 2 çocuk olarak dahil edilmiştir
Maaşınızı aşağıdaki formüle göre hesaplayabilirsiniz;
Mevcut maaşınız X (SSK ve Bağkur için 5, memur ve memur emeklisi için 6) / 100
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