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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
04.07.2019 - 08:05, Son Güncelleme:

Zamlı öğretmen ve polis maaşları ne kadar oldu?

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Zamlı öğretmen ve polis maaşları ne kadar oldu?

Enflasyonun %15.72 olarak açıklanmasının ardından öğretmen maaşlarında da değişiklik yaşanacak. Diğer memurlarda olacağı gibi öğretmenler de zamlı maaşlarını gelecek ay itibariyle alınabilecek. Peki, ağustos ayı itibariyle yatacak olan zamlı öğretmen maaşları ne kadar olacak? İşte, öğretmen maaşları hakkında bazı bilgiler

Öğretmen maaşları, enflasyon farkının belirlenmesinin ardından netlik kazandı. Buna göre öğretmenlerin alacağı zam oranı yüzde 6 olacak. Peki, bu koşullar altında yeni öğretmen maaşları ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler 

ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

2019 yılının temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere memur ve memur emeklilerinin maaşlarına enflasyon farkı da yansıtılacak. Böylece alacakları zam oranı yüzde 6 olacak. Bir öğretmenin maaşı 4 bin 737 liradan 5 bin 22 liraya yükselecek. 

POLİS MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Polis memurlarının maaşları ise 5 bin 375 liradan 5 bin 689 liraya yükselecek. Bu 8'in 1'i derecesine sahip olan polis memurları için geçerli olacak.

Maaş hesaplamalarında ek ücretler hesaplanmamış ve aile yardımı ödeneği çalışmayan eş ve 2 çocuk olarak dahil edilmiştir

Maaşınızı aşağıdaki formüle göre hesaplayabilirsiniz;

Mevcut maaşınız X (SSK ve Bağkur için 5, memur ve memur emeklisi için 6) / 100

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