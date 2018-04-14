Zamda acele etmeyin

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, akaryakıt fiyatlarındaki artışla ilgili "Kurumlarımıza şu çağrıda bulunmak istiyorum, bu dalgalanma dönemlerinde biraz sabretmelerini biraz beklemelerini öneriyorum. Zam yapmada bu kadar acele etmemelerini öneriyorum" dedi. 10 ve 11 Mart’ta motorine, dün ise benzine zam yapıldı. Benzin fiyatları ilk kez 6 lirayı aştı, motorin ise iki günde 30 kuruş zamlandı.

Zeybekci, toparlanma sürecinde fiyatı aşağı çekmede de aynı iştah ve heyecan içinde olunmasını beklediklerini söyledi. Zeybekçi, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın'ı ziyaretinde, asker olan oğlunun yemin töreni için kente geldiğini söyledi. Bir basın mensubunun "Kurdaki döviz artışı ve zamları değerlendirir misiniz? ABD ve Rusya arasındaki restleşmenin Türkiye ekonomisine etkisi olacağını düşünüyor musunuz?" sorusunu Zeybekci, şöyle yanıtladı: "Türkiye şu andaki jeopolitik risklerin en yoğun canlandığı bölgede. Hiç kimsenin Suriye ile bu kadar uzun sınırı, Irakla, bu coğrafyayla yoğun, yakın teması yok. Binlerce kilometre öteden bu coğrafyaya ilgi duyup da bu coğrafyayla ilgili biraz da komik ama tweet savaşlarını başlatanların bizim kadar menfaati yok. Türkiye bunun ortasında. Daha kötü ne olabilir ki? İnsanlık trajedisinin yaşandığı bir coğrafya. Türkiye'nin önemli ticari ortaklarından olan Irak ve Suriye'de yaşanan bu olaylar ekonomik olarak etkiliyor. Türkiye olarak bu coğrafyadaki bu oluşumlara karşı sessiz kalmama adına duruma vaziyet ettiği bir dönem yaşıyoruz."

MÜDAHALE EDİLECEK

Zeybekci, son dönemde yaşanan kurlarla ilgili dalgalanma, çalkalanma ve oynaklığın, jeopolitik algılardan kaynaklı olduğunu belirterek, "Türkiye'yle ilgili de birilerinin spekülatif amaçlı bunları kullanmasından kaynaklı. Bunların Türkiye'nin gerçeklerini yansıtmadığını söylemiştik. Önümüzdeki dönemde kısa vadedeki döviz mükellefiyetlerinin yerine getirmesiyle ilgili hiçbir problem yok. Bunlar geçecektir. Yakın gelecekte de ilgili kurumların çalkantılar ve spekülatif hareketlere müdahale ederek gereğini yaptıklarını göreceğiz inşallah. Türkiye'nin spekülasyona seyirci kalması beklenemez" dedi.

Akaryakıttaki fiyat artışlarıyla ilgili olarak da Zeybekci, şunları kaydetti: "Motorin ve akaryakıtla ilgili zamları da arka arkaya gördük. Kurumlarımıza şu çağrıda bulunmak istiyorum, bu dalgalanma dönemlerinde biraz sabretmelerini biraz beklemelerini öneriyorum. Zam yapmada bu kadar acele etmemelerini öneriyorum. Çünkü diğer taraftan bunun toparlanacağını ümit ediyoruz. Toparlanma olduğunda aynı kurumların fiyatları aşağı çekmede de aynı iştah ve heyecan içinde olmalarını bekliyoruz."

BENZİN FİYATI 6 LİRAYI AŞTI

PETROL Ürünleri İşverenler Sendikası’ndan (PÜİS) dün yapılan açıklamada,”14.04.2018 Cumartesi günüden geçerli olmak üzere benzin grubunda 16 kuruş fiyat artışı beklenmektedir”denildi. Böylelikle benzin fiyatları İstanbul’da ilk kez 6 lirayı gelmiş olacak. 11 Mart’ta motorine 13 kuruş, 10 Mart’ta ise yine motorine 17 kuruş zam yapılmıştı. Böylece akaryakıt fiyatları 3 günde 3 defa zamlanmış oldu.

DÖVİZ VE PETROLDEKİ DALGALANMA GEÇİCİ

MALİYE Bakanı Naci Ağbal, son birkaç haftadır küresel piyasalarda Suriye ile ilgili gelişmeler nedeniyle petrol ve döviz fiyatlarının dalgalandığını belirterek, "Merak etmeyin bugün dalgalanmalar var, onların hepsi yatışacak. Onun için geçici bir dalgalanma etkisi olarak ortaya çıkan bu gelişmeler, çok hızlı bir şekilde bertaraf edilecek" dedi. Ağbal, Uşak Valiliğini ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ağbal, "Gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının faiz kararları da finansal piyasalarda dalgalanmaları beraberinde getirdi. Bugünkü meseleler bir boyutuyla uluslararası piyasalardaki gelişmelerin Türkiye'ye yansıması, bu dalgalanmalar kalıcı değil. Bunların kalıcı olmayacağını piyasadaki herkes bilir" diye konuştu.

BANKACILIK SEKTÖRÜ YAPILANDIRMAYI YÖNETİR

BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, bir kısım büyük gruplara ait kredilere ilişkin ortaya çıkan hususların münferit olaylar olduğunu belirterek, “Toplam kredileri 2.2 trilyon liraya ulaşan bankacılık sektörü bu tür kredileri yönetebilecek güç ve kabiliyettedir” dedi. Akben, “Nitekim, sektör, nasıl ki geçmiş dönemlerde denizcilik, turizm kredilerini sağlıklı bir şekilde yönettiyse, yine bu tür münferit hususları yönetebilecek güç ve sağlamlıktadır” dedi. Akben, kredi ödemlerinde zaman zaman şirketlerin nakit akımlarına bağlı olarak erken kapamalar olduğu gibi bazen vade uzatımlarının da gündeme gelebildiğini belirtti. Bu tür hususların doğal karşılanması gerektiğini ve tüm dünyada benzer uygulamalara rastlanabildiğini ifade eden Akben, “Diğer taraftan, kredilere ilişkin kurumumuzca yapılan stres testi, senaryo analizleri ve diğer çalışmalarında, kötü koşullarda dahi, oluşabilecek olumsuz etkiler, bu kredi büyüklüğü içerisinde yönetilebilir seviyelerdedir” dedi.