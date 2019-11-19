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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
19.11.2019 - 10:22, Son Güncelleme:

Yüzlerce yıllık tespihler altın fiyatına satılıyor

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Yüzlerce yıllık tespihler altın fiyatına satılıyor

Bursa'da bir koleksiyonerin topladığı, Osmanlı devrinden kalma kehribar tespihler altın fiyatına satılıyor.

Bursa'da üçüncü kuşak olarak koleksiyonerlik yapan Nuri Yıldırım, onlarca yılda topladığı her biri Osmanlı döneminden kalma yüzlerce yıllık kehribar tespihleri satışa çıkarttı. Dönemin en iyi ustaları tarafından işlenen kıymetli tespihler şimdi tanesi 3 bin dolardan satılıyor. Yıldırım'ın elinde bulunan Osmanlı sıkma kehribarlarının günümüzde üretimi yok. Eşsiz eserler şimdi koleksiyoncusu tarafından altın fiyatına satışa çıkartıldı.

Bursa'da dede mesleğini sürdürdüğünü ifade eden Nuri Yıldırım, "Bu tespihler Osmanlı kehribarı diye geçer, 100 ila 150 yıllık tarihi var. Ben bu tespihleri 20 yıl önce koleksiyon yapmaya başladım. Şu an elimde 50 tane var. Osmanlı sıkmalarının sonradan üretimi yok. Bu tespihleri üreten firma Birinci Cihan Harbi'nden sonra kapatıldı. Üretimi durdu. Bu 33 taneli kehribar tespihleri 3 bin dolara satıyorum. Kehribarın rengi sarıdır, 100 yıl içinde kırmızı renge dönüşür" dedi.

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