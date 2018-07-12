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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
12.07.2018 - 15:46, Son Güncelleme:

Yüzler gülüyor: Kovanlar dolmaya başladı

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Yüzler gülüyor: Kovanlar dolmaya başladı

Bal üretiminde Çin’in ardından dünya ikincisi olan Türkiye, geçen sezon 7 milyon 991 bin 71 kovandan 114 bin 471 ton bal üretimi gerçekleştirdi. Bu yıl ise bal hasadına az bir süre kala arıcılık sektörünün ilk yarı yılını değerlendiren Etabal Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bağran Aksoy, verimli geçen mevsimlerin şimdiden kovanları doldurmaya başladığını söyledi.

TÜRK balı geçen yıl ABD ve Almanya başta olmak üzere 48 ülkede ağızları tatlandırdı. Son 5 yılda ise dünyanın dört bir yanına yaklaşık 26 bin ton bal ihraç edilerek, karşılığında 95 milyon 258 bin 200 dolar gelir sağlandı. Özellikle geçen yıl 7 milyon 991 bin 71 kovandan 114 bin 471 ton bal üretimi gerçekleştirildi

Oluşan bu rakamlarla birlikte 2018’in ilk yarı yılını değerlendiren Etabal Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bağran Aksoy, bu sene bal üretiminin geçtiğimiz seneye göre daha fazla olacağını dile getirdi. Özellikle mevsimsel etkilerin geçen seneye göre çok daha iyi olduğunu söyleyen Aksoy, şimdiden kovanların dolmaya başladığını belirtti.

BU YIL BAL ÜRETİMİ ARTIŞ GÖSTERECEK

Bal üretimi konusunda ülke olarak sahip olduğumuz avantajların oldukça fazla olduğunu dile getiren Aksoy, ‘’Ülkemizin bitki florasının zenginliği ve çok sayıda yaylaya sahip olması bal üretimi için oldukça önemli bir ölçüt. Bu sene oldukça verimli geçen bir bal sezonu gözlüyoruz. Bolca yağış alan yaylalar hasat öncesi bitki çeşitliliğini geliştirerek arıların beslenme alanını genişletti. Bu üretimde rekolte artışı beklentimizi güçlendiriyor. Arılar şimdiden kovanları doldurmaya başladı. Hatta şimdiden dolan kovanlarımız mevcut. Geçen sene kısmen gözlemlediğimiz problemler arasında arıların telef olması da üretimi bir miktar etkilemişti. Bu hususların bizi bu sezon olumsuz etkilemeyeceğini düşünürsek oldukça iyi bir bal sezonu bekliyoruz. Bal sağım dönemine Ağustos ayının ortalarına doğru başlıyoruz. Bu yıldan oldukça umutluyuz, verimli bir sezon geçireceğimize inanıyoruz. Özellikle 100 kovandan ortalama 1,5 tonun üzerinde bal üretiminin gerçekleşmesini ön görüyoruz’’ açıklamasında bulundu.

BAL ÜRETİMİ İÇİN SEKTÖREL BİLİNÇLENME VE İHRACAT ŞART

Geçen yıl yaklaşık 115 bin tona ulaşan bal üretiminin son 5 yılın en yüksek üretimi olduğuna dikkat çeken Aksoy, ‘’Yıllardır bal sektörünü yukarıya taşımak için uğraşıyoruz. Sektördeki ağırlığımız dünya sofralarını tatlandırıyor. Ancak yine de sektördeki bilinçlenmeyi arttırmalı ve bal ile ilgili daha fazla bilgilendirme yapmalıyız. İhracat rakamlarından elde ettiğimiz gelirler oldukça yüz güldürücü ancak balın ihracat ayağını daha da güçlendirmemiz gerek. Toplam 5 yılda ürettiğimiz 525 bin ton balın sadece yaklaşık 26 bin tonunu ihraç edebildik. Toplam üretimi dikkate alırsak bu rakamın az olduğunu gözlemliyoruz. Üretimde verimliliği arttırmaya odaklanmalı, markalar olarak balımıza daha da fazla sahip çıkmalıyız. Özellikle Ortadoğu ve Arap ülkeleri balımıza talip, bu ülkelerle ilişkilerimizi daha da güçlendirmemiz gerek.’’ diye konuştu.

 

 

 

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