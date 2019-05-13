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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
13.05.2019 - 12:01, Son Güncelleme:

Yüzde 99'u tamamlandı! 218 kilometre... Binlerce kişiye iş imkanı sunacak

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Diyarbakır'da, Kralkızı ve Dicle barajlarındaki suyu dört ilçeye ulaştıracak 218 kilometrelik cazibe ana kanalının inşası yüzde 99 tamamlandı.

Diyarbakır'da, Kralkızı Dicle Projesi kapsamında verimli tarım arazilerini suyla buluşturacak 218 kilometrelik yapay nehir, tamamlanma aşamasına geldi.

Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Diyarbakır'da yürütülen projelerle, yaklaşık 4 milyon dekar toprak suya kavuşturulacak. Bu sayede 450 bin kişiye iş imkanı sağlanacak.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atatürk Barajı'ndan alınan suyu Şanlıurfa'dan Mardin'e taşıyan 221 kilometrelik Mardin-Ceylanpınar ana kanalının tamamlandığını söyledi.

Yüzde 99u tamamlandı 218 kilometre... Binlerce kişiye iş imkanı sunacak
Diyarbakır'da Kralkızı ve Dicle barajlarındaki suyu Kayapınar, Ergani, Çınar ve Bismil ilçelerine taşıyacak 218 kilometrelik cazibe ana kanalının ise 217 kilometresinin yapıldığını belirten Aydın, inşaatın fiziki gerçekleşme oranının yüzde 99 olduğunu bildirdi.

Saniyede 111 metreküp suyu iletecek isale kanalının, yılın ikinci yarısında tamamlanacağına işaret eden Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Projenin büyüklüğü nedeniyle sulama tesisleri, isale kanalı, cazibe ve pompaj sulamaları, kısımlara ayrıldı. Dicle Barajı'ndan sulama suyunu iletecek isale kanalı, cazibe sulamasının birinci kısmı ile P2 ve P5 sağ pompaj sulamaları tamamlandı. Projeyle sulanması hedeflenen yaklaşık 1 milyon 150 bin dekarın yaklaşık 200 bin dekarı sulamaya açıldı. 825 bin 940 dekarın ise ihaleleri yapılmış durumda. Kalan 124 bin 960 dekarın ihalesi önümüzdeki dönemde yapılacak."

Yüzde 99u tamamlandı 218 kilometre... Binlerce kişiye iş imkanı sunacak
Aydın, verimli toprakların suyla buluşmasının önemini vurgulayarak, "Yaklaşık 1 milyon 150 bin dekarı sulayacak, 151 bin kişiye iş imkanı sağlayacak proje, ekonomiye yılda 747 milyon lira katkı sunacak." bilgisini verdi.

Cazibe sulamasının 4 etap halinde inşa edildiğini belirten Aydın, şunları kaydetti:
"140 bin 400 dekarın sulanmasını sağlayacak cazibe sulaması üçüncü kısımda yüzde 42, 154 bin 930 dekarın sulanmasını sağlayacak ikinci kısımda yüzde 52, 166 bin 220 dekarın sulanmasını sağlayacak dördüncü kısımda ise yüzde 46 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. 124 bin 700 dekar alanı sulayacak P4 pompaj sulaması, 239 bin 690 dekarı sulayacak P3 pompaj sulaması ve P3 pompaj sulaması iletim kanalı, pompa istasyonuna ait ihaleler de yapılmış durumda."

Yüzde 99u tamamlandı 218 kilometre... Binlerce kişiye iş imkanı sunacak
"ÇİFTÇİNİN HAYALİ GERÇEK OLUYOR"
Çınar ilçesinde çiftçilik de yapan Altunakar Mahallesi Muhtarı Kutbettin Altunakar, 28 bin dekar tarım alanına sahip mahallede 200'ü aşkın üreticinin arpa, buğday, mercimek ve pamuk üretimi yaptığını söyledi.

Sulu tarım yapılmayan arazilerde verimin çok düşük olduğunu dile getiren Altunakar, bazı üreticilerin kendi imkanlarıyla açtığı kuyulardan elektrik enerjisiyle çıkardığı suyla ürünlerini suladığını belirtti.

Altunakar, bu amaçla kullanılan elektrik enerjisinin maliyetinin yüksek olduğuna işaret ederek, "Projenin gerçekleşmesiyle bu maliyetten kurtulacağız. Bu proje sayesinde Kayapınar, Ergani, Çınar ve Bismil'de çiftçinin hayali gerçek oluyor." diye konuştu.

Yüzde 99u tamamlandı 218 kilometre... Binlerce kişiye iş imkanı sunacak
Tarım arazilerinin suya kavuşacak olmasından sevinç duyduklarını anlatan Altunakar, şunları kaydetti:
"Suya kavuşacak arazilerde her türlü sebzeyi yetiştirebileceğiz. Sulamayla ürün veriminde 5 kat artış olacak. Kendi arazimde kuru tarımda dönümde 100 kilogram buğday alırken, sulama yaptığım zaman 600 kilogram ürün aldığım oldu. Proje sayesinde yörede arazi fiyatı da yükseldi. Projeyi gerçekleştiren DSİ yetkililerine teşekkür ediyoruz." 

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