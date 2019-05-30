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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
30.05.2019 - 10:25, Son Güncelleme:

Yüzde 90'ı tükendi... Hareketlilik havadan görüntülendi

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Ramazan Bayramı’na 5 gün kala 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda hareketlilik başladı. Otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükenirken, Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yüksel Kurnaz, “Vatandaşlarımızın bilet almalarını son güne bırakmamaları konusunda uyarıyoruz. Çünkü son güne bıraktıkları zaman belgeli firmaların yerleri dolduğu zaman korsan firmalar türüyor” uyarısında bulundu.

9 günlük Ramazan Bayramı tatiline çıkmak isteyen vatandaşlar otobüs firmalarından günler öncesinden biletlerini almaya başladı. Esenler’deki 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda seyahat firmalarının biletlerinin neredeyse yüzde 90’lık kısmının satıldığı öğrenildi. Satılan biletlerde en çok Karadeniz ve Ege Bölgesi'ne yoğunluk olduğu görülürken, bu bölgeler için ek seferler yapılacağı duyurusunda bulunuldu. Otogarda bayram öncesi Trakya bölgesine seyahat eden çok sayıda vatandaş ise Bayram Tatiline erken başladı.

Yüzde 90ı tükendi... Hareketlilik havadan görüntülendi
Otogarda bayram hareketliliği havadan da görüntülendi. Çekilen görüntülerde, otogarın girişinde otobüslerin herhangi bir trafik sıkışıklığına yol açmadığı, park alanlarındaki peronlarda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandığı görüldü.
Yüzde 90ı tükendi... Hareketlilik havadan görüntülendi
“DOLULUK YÜZDE 90 CİVARINDA”

Ramazan Bayramı öncesinden biletlerin çoğunun satıldığını ifade eden Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yüksel Kurnaz, “Bayram dolayısıyla bilet satışlarımızdaki doluluk yüzde 90 civarında. Bu süreç yaklaşık olarak arife gecesine kadar sürecektir. Özellikle bu yoğunluk kısa mesafeler için arife gecesine kadar sürecektir. Doluluk oranımızın yüzde yüz olmasını bekliyoruz. Bayram tatilinin 9 gün olarak açıklanmasından sonra vatandaşlar tatil planlamalarını ona göre yaptılar. Vatandaşlarımızın bilet almalarını son güne bırakmamaları konusunda uyarıyoruz. Çünkü son güne bıraktıkları zaman belgeli firmaların yerleri dolduğu zaman korsan firmalar türüyor. Otogar dışında korsan firmalar denetimsiz bir şekilde sefer yapıyorlar. Belgeli olarak sefer yapan araçlarımızda ilave seferler yapılıyor. Bu seferler ile biraz daha yer açıldı” ifadelerini kullandı.

Yüzde 90ı tükendi... Hareketlilik havadan görüntülendi
“BİLETLER İÇİN ŞU ANDA NEREDEYSE TÜKENDİ DİYEBİLİRİZ”

Otogarda seyahat firmasında çalışan Taner Ergün, “Mayıs ayının ortasından itibaren bayram için bilet satışları başlamıştı. Biletler için şuanda neredeyse tükendi diyebiliriz. Karadeniz ve Ege bölgelerinde yer yok. Sadece Trakya bölgesinde yer var. Çünkü oraya da günlük olarak seferler düzenleniyor. Vatandaşlarımız bilet alırken bir an önce hızlı davransınlar çünkü firmalarında kendilerine ayırdıkları bilet kontenjanları oluyor. Hafta sonuna kadar biletlerini almalarını tavsiye ediyorum. Karadeniz bölgesi için ek seferler açılıyor” dedi. 

Yüzde 90ı tükendi... Hareketlilik havadan görüntülendi

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