Yüzde 6 buçuk detayı! Temmuz ayı memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

Noyan Doğan'ın detaylarını açıkladığı temmuz ayı memur ve emekli zammı için geri sayım sürüyor. Yeni ayda alacakları maaş miktarını merak eden memur ve emekliler, internet üzerinden detayları sorguluyor. İşte, Noyan Doğan'ın ele aldığı o yazıdan detaylar;

Toplu sözleşmeye göre memur emeklileri, 2019’un temmuz-aralık döneminde yüzde 5 zam alacak. Yılın ilk yarısına ait enflasyon yüzde 4’ü aşarsa da aradaki fark maaşlara yansıtılacak.

Buna göre memur emeklileri için yüzde 5 zam cepte ve en az yüzde 1.5’lik enflasyon farkı oluşacak ve toplam zam oranı en az yüzde 6.5 olacak.

13 milyon emeklinin gözü kulağı temmuz ayında açıklanacak enflasyon rakamında. 10 milyonu işçi ve Bağ-Kur, 3 milyonu memur emeklisi olmak üzere toplam 13 milyon emekli ve sayıları 2.5 milyonu bulan görevdeki memurlar haziran ayında bu yılın ilk yarısına ait son maaşlarını alacak.

Özellikle memur emeklileri ve görevdeki memurlar temmuz başında maaşlarını zamlı alırken, açıklanacak enflasyona göre de enflasyon farkı alıp almayacakları netleşecek.

Görünen ise enflasyon farkı oluşacağı yönünde. Enflasyon farkı Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı ocak-haziran dönemine ait 6 aylık enflasyona göre belirleniyor ve fark, temmuzda emeklilerin maaşlarına yansıtılıyor.

TÜİK, 2019’un Ocak-Mayıs dönemi, yani 5 aylık enflasyonu açıkladı. Buna göre ilk 5 ayda enflasyon yüzde 4.99 oldu. Beklenti ise yılın ilk yarısına ait enflasyonun yüzde 5 ila yüzde 5.5 olması. Peki, bu durum emeklileri nasıl etkileyecek?

YÜZDE 5 ZAM CEPTE

Memur emeklilerinden başlayalım. Hem görevdeki memurlar hem de memur emeklileri iki yılda bir imzalanan toplu sözleşmeye göre ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Yine toplu sözleşmeye göre de geçmiş 6 aya ait enflasyon farkı oluşursa bu fark da maaşlara yansıtılıyor.

2017’nin ağustosunda yapılan son toplu sözleşmeye göre de memur ve emeklileri, 2019’un da temmuz aralık döneminde yüzde 5 zam alacaklar. Toplu sözleşmeye göre 2019’un ocak-haziran döneminde, yani altı aylık dönemde, enflasyon yüzde 4’ü aşarsa aradaki fark, maaşlara zam olarak yansıtılacak.

Buna göre, memur emeklileri ve görevdeki memurlar için temmuz ayında yüzde 5 zam cepte; en az yüzde 1.5’luk enflasyon farkı oluşacağı da hesaba katılacak olursa, temmuz ayında emekliler ve çalışan memurlar maaşlarını en az yüzde 6.5 zamlı alacak.

EK ÖDEME DE ARTACAK

Böylece aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3.741 lira, en düşük memur emekli maaşı da 2.534 lira olacak. Enflasyon farkının tam olarak ne kadar olacağı 3 temmuzda TÜİK tarafından açıklanacak geçmiş 6 aylık enflasyona göre netleşecek. Temmuz ayında maaş ve enflasyon zammının yanışına memur emeklilerinin her ay aldıkları ek ödemeler de artacak.

2019’un Ocak ayında ise memur ve emeklileri toplu sözleşmeye göre yüzde 4 zam aldılar. Geçen yılın son altı ayında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon yüzde 3.5’i aşarsa da aradaki farkın maaşlara yansıtılması, toplu sözleşmede belirtilmişti.

2018’in temmuz-aralık dönemi enflasyon yüzde 10.19 olarak gerçekleşmişti. Böylece toplusözleşmeye göre yüzde 4’lük zammın üzerine enflasyondan kaynaklı yüzde 6.73’lik fark da eklendiğinde 2019’un ocak ayında memur ve emeklileri maaşlarını yüzde 10.73’lük artışla aldı.

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

Sayıları 10 milyonu bulan SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri, Ocak ve Temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor.

Emeklilerin 2019’un temmuz ayında alacağı kesin zam oranı TÜİK’in 3 temmuzda açıklayacağı enflasyona göre belli olacak ama TÜİK, 2019’un ocak-mayıs dönemi, yani 5 aylık enflasyonu yüzde 4.99 olarak açıkladı. Beklenti ise enflasyonun yüzde 5 ila yüzde 5.5 olması. Buna göre de işçi ve BağKur emeklilerinin temmuz ayında maaşlarını en az yüzde 5.5 zamlı alacakları kesin gibi gözüküyor.

Böylece en düşük SSK emeklisinin aylığı 1.993 liraya, en düşük BağKur emeklisinin aylığı 1.785 liraya, en düşük tarım emeklisinin maaşı da 1.354 liraya yükselecek. Bu yılın başında ise 2018’in temmuz-aralık dönemi, altı aylık enflasyon, yüzde 10.19 olarak açıklanınca; SSK, BağKur ve tarım emeklileri ocak ayında maaşlarını yüzde 10.19 zamlı aldı.