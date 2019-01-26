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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Serkan AKKUŞ/BURSA,(DHA)
26.01.2019 - 17:37, Son Güncelleme:

Yüzde 100 doldu! Yer bulamayanlar geri dönmek zorunda kaldı

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Yüzde 100 doldu! Yer bulamayanlar geri dönmek zorunda kaldı

KIŞ turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'a sömestir ve hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Kayak pistlerinde adım atacak yer kalmazken Uludağ'a çıkmak isteyenler, teleferik ve telesiyej önünde uzun kuyruk oluşturdu. Otellerde yüzde 100 doluluk yaşanırken, yer bulamayan tatilciler geri dönüyor.

Yarıyıl tatiline giren öğrenciler ile hafta sonunu fırsat bilen günübirlikçilerin akın ettiği Uludağ’da kayak pistlerinde adım atacak yer kalmadı. Uludağ'a çıkmak isteyenler teleferik ve telesiyej önünde uzun kuyruk oluştururken, oteller yüzde 100 doluluğa ulaştı.

Yüzde 100 doldu Yer bulamayanlar geri dönmek zorunda kaldı

Yer bulamayan tatilciler geri döndü. Tatilciler, pistlerde kayak, kızak ve snowboard yaparak ya da kar motoru gezintileriyle karın tadını çıkartıyor, çocuk kayakçılar ise karne hediyesi olarak çıktığı Uludağ'da kayak yapıyor. 

Yüzde 100 doldu Yer bulamayanlar geri dönmek zorunda kaldı

Milli Park gişelerinden geçen tatilciler, jandarma ekipleri tarafından durduruluyor. Araçlarda arama yapan ekipler, vatandaşların kimlik sorgularını yapıyor. Kar lastiği olmayan araçlar Yiğitali Jandarma Karakolu önünden geri çevriliyor. Milli Parklar girişinde ekipler, ayrıca kar lastiği kontrolü yapıyor. Bursa Meteoroloji Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, oteller bölgesinde kar kalınlığı 153 santimetreye ulaştı.


Yüzde 100 doldu Yer bulamayanlar geri dönmek zorunda kaldı

OTELLER YÜZDE 100 DOLULUĞA ULAŞTI

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 9, en yüksek 1 derece olduğu Uludağ’da, kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Alkoçlar Otel Müdürü Erçin Yalçın, Hafta sonu ve sömestr nedeniyle Uludağ inanılmaz yoğun, adeta tıklım tıklım. 


Yüzde 100 doldu Yer bulamayanlar geri dönmek zorunda kaldı

Pistlerde telesiyejler ve teleferikte uzun kuyruklar var. İnsanlar eğlenmek, kaymak için yaklaşık bir saat sıra bekliyor. Oteller yüzde yüz dolu, bu doluluk oranı sezon sonuna kadar devam edecek gibi, yer bulmak imkansız. Dağda o kadar yoğunluk var ki gelen tatilciler yer bulamadıkları için başka alternatif yerlere gidiyorlar diye konuştu.


Yüzde 100 doldu Yer bulamayanlar geri dönmek zorunda kaldı

Karne hediyesi olarak Uludağ'a tatile geldiğini belirten Emir Birsen, Okullar tatil oldu. Neredeyse okuldaki bütün arkadaşlarım tatile, kayak yapmaya gitti. Derslerim çok iyi olduğu için annem beni Uludağ'a getirdi. Burayı çok beğeniyorum çok güzel bir yer dedi.


Yüzde 100 doldu Yer bulamayanlar geri dönmek zorunda kaldı

 

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Son 24 saatte ne oldu? (26.01.2019) - 2
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