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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
27.09.2018 - 09:06, Son Güncelleme:

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... SGK o borçları siliyor

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Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... SGK o borçları siliyor

SGK, kuruma borcu bulunan şirketleri ve kişileri yakından ilgilendiren çok önemli bir düzenleme yaptı. On yıllık zaman aşımına giren borçları silmek için daha önce mahkeme kararı arayan SGK, bu uygulamadan vazgeçti. Artık mahkeme kararı aranmayacak. Ancak, zaman aşımına girmiş de olsa, borcu ödemeyenlere “borcu yoktur” yazısı verilmeyecek. SGK’nın bu düzenlemesi kamu ihalelerine girmek isteyen şirketleri ve esnafı doğrudan etkileyecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ( SGK) prim ve idari para cezalarından oluşan alacakları, ödeme süresinin dolduğu tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak on yıllık zaman aşımına tabi. Habertürk.com'dan Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, SGK, çıkarttığı bir genelge uyarınca 2012 yılından beri, zaman aşımına giren borçların silinebilmesi için kesinleşmiş mahkeme kararı arıyordu. SGK, mahkemelerin iş yükü artınca 2012’deki genelgede değişiklik yaptı.

ON YILI DOLDURAN BORÇLAR İÇİN BİLDİRİM

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre yeni yayımlanan genelgeye göre, SGK il müdürlükleri, işyeri dosyalarını ve sigortalıların borçlarını düzenli aralıklarla tarayarak, en eski borçtan başlamak üzere işyeri ve sigortalı borçlarını tespit edecek. Her bir borçlu için zaman aşımını kesen ve durduran sebeplerle ilgili araştırmaların ardından yapılan tarama sonucunda tespit edilen borcun zaman aşımına girdiğinin anlaşılması halinde borçlulara, “Borç bilgilendirme formu” gönderilecek. Borcun 15 gün içinde ödenmesi için tebligat yapılacak. Mükellef kendi rızasıyla borcunu öderse, ödeme kabul edilecek.

6183 sayılı Amme Alacakları Kanunu uyarınca, zaman aşımına girmiş borçların takibi yapılamıyor. Dolayısıyla, 15 gün içinde ödeme yapılmaması halinde, borç herhangi bir mahkeme ilamı aranmaksızın zaman aşımına girmiş sayılacak. Bu borçlar icra servisine gönderilmeyecek

15 GÜNDE İTİRAZ EDİLEBİLECEK

Kendisine ödeme emri gönderilen borçlu, borcunun zaman aşımına girdiği yönünde, tebliğden itibaren 15 gün içinde alacaklı üniteye itiraz edebilecek. Bu durumda, kişilerin yargıya gitmesine gerek duyulmaksızın söz konusu alacağın zaman aşımına girip girmediği Prim Tahakkuk İtiraz Komisyonu’nca incelenecek. Zaman aşımına girdiği tespit edilen alacaklara ait icra takip dosyası alacaklı servise iade edilecek.

İcra takip dosyasında birden fazla dönem bulunması ve bu dönemlerden bazılarının zaman aşımına girdiğinin tespit edilmesi halinde sadece zaman aşımına girdiği saptanan dönemin icradan iptali yapılacak.

HACİZ YAPILMAYACAK AMA BORÇLU GÖRÜNECEK

Zaman aşımına uğrayan alacak için artık borçlu hakkında icra veya haciz yoluna başvurulmayacak. Ancak, zaman aşımına uğraması, SGK açısından alacak hakkını ortadan kaldırmayacak. Dolayısıyla, zaman aşımına uğrayan borcu bulunan kişiler SGK’ya karşı borçlu sayılmaya devam edecek.

İHALELERE GİREMEYECEKLER

Kamu kurumlarının açtığı ihalelere girebilmek için vergi ve prim borcunun bulunmaması gerekiyor. Bu nedenle, şirketler ve esnaf, ihaleye girebilmek için SGK’dan “Borcu yoktur” yazısı almak zorunda.

Zaman aşımına uğramış olsa bile mükellef SGK’ya borçlu sayılmaya devam edeceği için, “Borcu yoktur” yazısı alamayacaklar. SGK’nın uyguladığı prim teşvik, destek ve indirimlerinden de yararlanamayacaklar.

Borçlu aynı zamanda KDV mükellefi ise Maliye ile yapacağı KDV mahsuplaşmasında da SGK’ya borçlu görünecekler.

SAĞLIK HİZMETİ ALAMAYACAKLAR

BAĞ-KUR’luların SGK’dan sağlık hizmeti alabilmesi için prim borçlarının bulunmaması gerekiyor. Zaman aşımına uğrayan borçlar ödenmediği takdirde sağlık hizmeti verilmeyecek. Bu sene çıkartılan borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasa kapsamında, BAĞ-KUR prim borcu bulunanlar, isterlerse borçlu oldukları dönemi dondurabiliyorlar. Böylece hem borç, hem de sigortalılık süresi donmuş oluyor. Bu durumdakiler sağlık hizmetinden yararlanabilecek.

İSKÂN BELGESİ ALIRKEN KARŞILARINA ÇIKACAK

İhale konusu veya özel bina inşaatlarında yapılan denetimlerde tespit edilen asgari işçilik farkına dair borçlar da zaman aşımına girebilecek. Ancak, zaman aşımına girmiş olsa bile borç ödenmeden ihale konusu işlerde teminatın iadesi yapılmayacak. Özel bina inşaatlarında ise iskân için ilişiksizlik belgesi verilmeyecek.

 

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