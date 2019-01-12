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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
12.01.2019 - 16:16, Son Güncelleme:

Yüz binlerce kişi oraya gitti! Görenler kendini Mars'ta zannediyor

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Sivas’ta bulunan Sivadokya isimli jeosit alanı, Mars’ın yüzeyine olan benzerliği ile dikkat çekerken 500 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilimdalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülpınar Akbulut Özpay; "Sivadokya gelecekte Türkiye’nin ikinci Kapadokya’sı olacak" açıklamasında bulundu.

Sivas’ta Sivadokya olarak adlandırılan Eğribucak kayalıkları, kırmızı rengi ve alışılmışın dışındaki yüzey şekli ile Mars gezegenini andırıyor.

Sivas’a 23 kilometre mesafede bulunan Eğribucak kayalıkları şekilleri ve rengi ile araştırmacıların ve turistlerin ilgisini çekiyor. Dünya’daki Mars olarak da adlandırılan kayalıkların turizme kazandırılması için bir dizi çalışmalar yürütülüyor.

Yüz binlerce kişi oraya gitti Görenler kendini Marsta zannediyor

Mars’ı andıran kayalıkların jeosit olarak korunması ve turizme kazandırılmasına yönelik 2013 yılından bu yana bilimsel çalışmalar yürüten Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilimdalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülpınar Akbulut Özpay, kayalıkların bir hayli ilgi çektiğini belirterek, "Sivas’ta bulunan 300’e yakın jeositten biri de Eğribucak kayalıklarıdır. Yukarı Kızılırmak Jeoparkı içerisinde Emirhan rotasına dahil olan, Arpayazı ve Egribucak köyleri arasında bin 420 yükseltide yer alan bu jeositler, jeolojik oluşumları ve geçirdikleri jeomorfolojik süreç nedeniyle bugün Sivas’ın en çok turist çeken yerlerinden biri haline geldiler. 


Yüz binlerce kişi oraya gitti Görenler kendini Marsta zannediyor

Eğribucak kayalıkları eşine az rastlanılan bir görünüm sunmaktadır. 20 kilo metrekarelik alanda farklı görünüm sunan, kırmızı çamur taşları ve kum taşlarından oluşan Eğribucak kayalıkları, akarsu ve tektonizmanın etkisi ile yeniden şekillenmiştir. Yarı dairesel-oval şekildeki mekanik çözülme sonucu ortaya çıkan kumtaşı topları, geniş bir satıh aşınımı ve parçalanması şeklinde görülen kırgıbayır ve monoklinal tabakalaşma başları ve tafonileşme sonucu içi boşalmış aşınım artığı bloklar sahada görülmektedir" dedi.


Yüz binlerce kişi oraya gitti Görenler kendini Marsta zannediyor

23 MİLYON YIL ÖNCE OLUŞTULAR

Özpay, 23 milyon yıl önce şekillenmeye başlayan sahanın tektonik hareketlerle kuzey-güney bir sıkışma rejiminin etkisinde kaldığını belirtip, "Kıvrılma tektoniği sonucunda antiklinal ve senklinaller ortaya çıkmış, tabakalar eğim kazanmıştır. Bu tabakalardan aşınmaya dayanıklı olan kumtaşı tabakaları 80 dereceye kadar eğim kazanarak hogbeck adını verdiğimiz yüzey şekillerinin ve aşınım dikliklerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur" ifadelerini kaydetti.

 


Yüz binlerce kişi oraya gitti Görenler kendini Marsta zannediyor

GÖRENLER KENDİNİ MARS’TA SANIYOR

Özpay, saha çalışması yaptıkları öğrencilerinin bu kayalıkları Mars gezegenine benzettiklerini ifade edip, "İlköğretimden üniversiteye kadar farklı yaş grubundaki öğrencileri bu jeosit alanına götürüyoruz. Jeosit hakkında bilgi veriyoruz ve bu sahanın korunması gerektiği üzerine farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimize, ‘burayı Dünya dışı bir gezegen olarak adlandırsaydınız hangi gezegen olarak adlandırırdınız’ sorusunu soruyoruz. 


Yüz binlerce kişi oraya gitti Görenler kendini Marsta zannediyor

Öğrencilerimiz burayı, Mars gezegenine benzetiyorlar. Mars son günlerde de çok popüler, Mars’ta yapılan çalışmalar da dikkat çekiyor. Çocuklar buradaki görüntülerden çok fazla etkileniyor. Sahaya çıktığımızda kırmızı kum ve çamur taşlarını Mars gezegeninin yüzeyine çok benzetiyorlar. ‘Mars yüzeyinde yürüyoruz’ gibi espriler de yapıyoruz" şeklinde konuştu.


Yüz binlerce kişi oraya gitti Görenler kendini Marsta zannediyor

ZİYARETÇİLERİ 500 BİN’İ GEÇTİ

Doç. Dr. Özpay, 2018 yılında Sivadokya’nın ziyaretçi sayısının 500 bini geçtiğini belirterek şunları söyledi:


Yüz binlerce kişi oraya gitti Görenler kendini Marsta zannediyor

 

 

 

 


"Eğribucak kayalıkları ile ilgili biz yeni isimlendirmeler yaptık. Bunlardan birisi de Sivadokya. Türkiye’de turizme tanıtma aşamasında yöreyi Sivadokya olarak tanıtmayı planlıyoruz. Türkiye’nin ileride ikinci bir Kapadokya’sı olmasını hedefliyoruz. Eğribucak kayalıklarını ziyaret edenlerin sayısı şu anda 500 binin üzerine çıktı" dedi.

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