Yurtdışında Türk istihdamı artacak
Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, 3 kamu bankasının devreye aldığı istihdam odaklı kredi paketini değerlendirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan kredi paketinin yurtdışı müteahhitlik sektörüne katkı sağlayacağını belirten Mithat Yenigün, “İnşaat sektörü, bölgesel fark gözetmeksizin yarattığı istihdam ile özellikle ekonomik risklerin ve işsizliğin yükseldiği dönemlerde çok daha önemli hale gelmektedir. Sektör olarak hükümetimizin destekleriyle yeniden işsizliğin azaltılmasına katkı sağlayacak duruma gelmeyi istiyoruz. Yurtiçinde yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam sağlayan sektörümüz, yurtdışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında da Türk işgücü istihdamının artırılması konusunda potansiyel taşımaktadır.
HEDEF 100 BİN
TMB olarak, son dönemde yurtdışı projelerimizde çok daha fazla sayıda Türk işçisiyle çalışmayı arzu ettiğimizi ve bu kapsamda sayıları 35 binlere kadar gerileyen Türk işgücü sayısını yeniden 100 binlere çıkarma hedefimizi her ortamda dile getirmekteyiz” dedi. Bir sonraki adım olarak ise yurtdışında Türk işçi istihdamının artırılmasına yönelik bütüncül bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Yenigün şunları söyledi: “Bu çerçevede yurtdışında da kendi işçisi ile çalışmak isteyen müteahhitlerimizin son yıllarda neden yabancı uyruklu işçi istihdamına yöneldiğinin tam olarak anlaşılması önemlidir. Böylelikle ihtiyaç duyulan diğer önlemlerin de devreye alınması mümkün olabilecektir.” İstihdam Odaklı İşletme Kredisi paketinde yurtdışı projelerde personel istihdamının en az yüzde 75’inin Türkiye’den götürülmesi şartı arandığını da hatırlatan Yenigün, bu oranın çok yüksek olduğunu, proje geliştirilen ülkelerin mevzuatlarının buna uygun olmadığını da ekledi.
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