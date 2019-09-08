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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Neşe KARANFİL/ANKARA
08.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yurtdışında havadan maden aranacak

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Yurtdışında havadan maden aranacak

Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak isteyen Türkiye, maden arama ruhsatı aldığı ülkelerde harekete geçiyor. Özbekistan ve Sudan’da ruhsat alınan bölgelerde havadan maden röntgeni çekilecek. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) çalışmalarına Özbekistan’da başlarken, Sudan’daki saha kasım veya aralık ayında incelenecek.

ÖZBEKİSTAN’DA BAŞLADI

Sudan ve Özbekistan’da maden arama ruhsatları alarak şirketler kuran Türkiye, şimdi bu ülkelerde havadan jeofizik çalışmaları yaparak maden rezervlerinin yoğun olduğu bölgeleri tespit edecek. Söz konusu çalışmaların ilki Özbekistan’da başlatıldı. Özbekistan’a giden MTA ekibi ve uçağı yapılan kalibrasyon ayarları sonrası 23 Ağustos’ta ölçüm almaya başladı. Uçaklar 3 ruhsat sahasında yaklaşık 20 bin kilometrelik uçuş ile tarama işini neticelendirecek. Çalışmaların teknik koşullar ve hava şartlarına bağlı olarak 30 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor.

SIRADA SUDAN VAR

MTA’nın bir diğer sahası olan Sudan’da yürütülecek havadan jeofizik çalışması ise mevsim koşulları gereği Kasım-Aralık aylarında gerçekleştirilecek. MTA’nın sahip olduğu 2 ruhsat sahasının yaklaşık 15 bin kilometrelik uçuş ile 1 ayda taranabileceği öngörülüyor.

HAVADAN DAHA UCUZ

Potansiyel alanların belirlenmesinde anahtar rol oynayan havadan jeofizik çalışmalarının bir ruhsat alanında ilk aşamada yapılabilecek en hızlı sonuç veren çalışmalardan biri olduğu ifade ediliyor. Jeofizik çalışmalarının havadan yapılmasının 100 kat daha kısa sürede ve 29 kat daha ucuz olduğu belirtilirken halihazırda Türkiye’nin, uçuşundan, verilerin toplanması ve işlenmesine kadar tüm süreci tek başına yürütebilecek 7-8 ülke arasında yer alıyor. Havadan jeofizik çalışmaları yeni çalışılacak bölgelerin jeolojilerinin daha net bir şekilde görülmesini, bölgenin röntgeni çekerek maden rezervlerinin yoğun olduğu bölgelerin tespit edilip alanların daraltılmasını sağlayacak. Elde edilecek veriler doğrultusunda hazırlanacak haritalar ve diğer bilgilerle nokta atışla arama ve sondaj yapılabilecek.

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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