Yurtdışında havadan maden aranacak
Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak isteyen Türkiye, maden arama ruhsatı aldığı ülkelerde harekete geçiyor. Özbekistan ve Sudan’da ruhsat alınan bölgelerde havadan maden röntgeni çekilecek. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) çalışmalarına Özbekistan’da başlarken, Sudan’daki saha kasım veya aralık ayında incelenecek.
ÖZBEKİSTAN’DA BAŞLADI
Sudan ve Özbekistan’da maden arama ruhsatları alarak şirketler kuran Türkiye, şimdi bu ülkelerde havadan jeofizik çalışmaları yaparak maden rezervlerinin yoğun olduğu bölgeleri tespit edecek. Söz konusu çalışmaların ilki Özbekistan’da başlatıldı. Özbekistan’a giden MTA ekibi ve uçağı yapılan kalibrasyon ayarları sonrası 23 Ağustos’ta ölçüm almaya başladı. Uçaklar 3 ruhsat sahasında yaklaşık 20 bin kilometrelik uçuş ile tarama işini neticelendirecek. Çalışmaların teknik koşullar ve hava şartlarına bağlı olarak 30 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor.
SIRADA SUDAN VAR
MTA’nın bir diğer sahası olan Sudan’da yürütülecek havadan jeofizik çalışması ise mevsim koşulları gereği Kasım-Aralık aylarında gerçekleştirilecek. MTA’nın sahip olduğu 2 ruhsat sahasının yaklaşık 15 bin kilometrelik uçuş ile 1 ayda taranabileceği öngörülüyor.
HAVADAN DAHA UCUZ
Potansiyel alanların belirlenmesinde anahtar rol oynayan havadan jeofizik çalışmalarının bir ruhsat alanında ilk aşamada yapılabilecek en hızlı sonuç veren çalışmalardan biri olduğu ifade ediliyor. Jeofizik çalışmalarının havadan yapılmasının 100 kat daha kısa sürede ve 29 kat daha ucuz olduğu belirtilirken halihazırda Türkiye’nin, uçuşundan, verilerin toplanması ve işlenmesine kadar tüm süreci tek başına yürütebilecek 7-8 ülke arasında yer alıyor. Havadan jeofizik çalışmaları yeni çalışılacak bölgelerin jeolojilerinin daha net bir şekilde görülmesini, bölgenin röntgeni çekerek maden rezervlerinin yoğun olduğu bölgelerin tespit edilip alanların daraltılmasını sağlayacak. Elde edilecek veriler doğrultusunda hazırlanacak haritalar ve diğer bilgilerle nokta atışla arama ve sondaj yapılabilecek.
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