Yurtdışında atağa hazırlanan Adil Işık’ın başkan yardımcısı Zehra Işık: Suudi kadınlar Ruslardan gösterişli

ÖNCELERİ Adil Işık markasıyla büyüyen, 2011 sonrası Adl adıyla atağa geçen ve ilk yurtdışı deneyimini Rusya’da yaşayan Adl, hedeflerini büyüterek yoluna devam ediyor. Hem Adl hem de Love My Body markalarıyla yurtdışına açılan grubun kurucuları Adil ve Zehra Işık, üretimin yüzde 90’ından fazlasını Türkiye’de yaptıkları markalarıyla 2019 yılında ihracatlarını da daha da artırmayı planlıyor. 2019’un ilk günlerinde TEV işbirliğiyle Safiye Ayla koleksiyonu hazırlayan Adl’nin tasarım ekibinin de başında olan temsilcisi, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zehra Işık’la konuştuk.

Siz tekstille uğraştınız hep değil mi?

Evet. Ben işe severek girdim. Osmanbey’de staj yaptım. Tasarımcı olmayı hep istedim.

Var mıydı tekstille ilgilenen ailenizde?

Babamı çok küçük yaşta kaybettim. Annemin küçük bir butiği vardı. “Ürün nasıl üretilir, nasıl hazırlanır” hep o işlere merak sarmıştım. Lisede Ticaret Lisesi’ne annem kaydımı yaptırmıştı ama ben kendi isteğimle Meslek Lisesi’ne girdim. 5 kardeşiz, 4’ü kız. Hep çalışarak geçti hayatımız. Ben işin mutfağını hep sevdim. Kalıp çıkarmayı, dikimi severek büyüdüm.

Çalışır mıydınız aynı zamanda?

Okurken hep çalıştım. Modelist olarak 1990 yılında işe başlamıştım. 1992 yılında Adil Işık’la birlikte yeni bir şirket kurduk, üretime odaklandık.

Üretimden marka kurma sürecine nasıl geçildi?

2000’li yıllara kadar toptancı mantığıyla gidiyorduk. Ancak biz hep marka kurmak ve bu markayı dünyaya satmak istedik. Bize çok dünya markasından üretim teklifi geldi ama kabul etmedik. 2000’li yıllarda toptan satışımız yoğundu. Rusya’ya da çok ihracat yapıyorduk.

Mağazalaşma nasıl başladı?

İlk perakende mağazamızı Rusya’da, Moskova’nın en ünlü caddesinde açtık. Bakırköy ve Akmerkez mağazalarımızı da o dönemde açtık. Perakendeye Rusya’daki mağazamızla hızlı bir giriş yapmıştık. Çok hızlı büyüdük Rusya’da, 2004’e kadar Rusya pazarı çok iyiydi. Hala da Rusya’daki işlerimiz iyi ama bu arada Türkiye’de de büyüdük.

9 ülkede mağazalarınız var. Her ülkede aynı koleksiyonlar mı satılıyor? Rusya ve Suudi Arabistan farklı beğenilere hitap etmiyor mu?

Biz her yerde aynı ürünleri satıyoruz. Kadın her yerde kadın. Hatta şunu söyleyebilirim, Suudi Arabistan’daki kadınlar Rus kadınlara göre daha gösterişli kıyafetleri tercih ediyor. Bukaların altındaki kadınların içleri çok renkli, ışıltılı. Rus kadınlardan daha fazlasını giyiyor Suudi Arabistan’daki kadınlar.

Adl dışında bir de Love My Body markanız oldu. Aynı hızla mı büyüyor?

Bu da aynı çatı altındaki markamız. 32 mağazamız oldu. İlk yurtdışı mağazamızı da Cidde’de açacağız. 4 mağaza daha açılacak Love My Body olarak Suudi Arabistan’da. Adl olarak da orada 15 mağazamız var. İkisini de büyütmek istiyoruz.

2018 yılında döviz kurlarındaki artış perakende sektörünü çok etkiledi. Siz neler yaşadınız?

2018’in ilk 6 ayını iyi geçirmiştik. O yüzden çok sarsılmadık ancak BMD’nin AVM kiralarıyla verdiği mücadele içinde olduk. Hepimiz çok çalıştık. Kumaşların büyük bölümü dövizle alınıyor. Biz Türkiye’deki kumaşçılarla kur anlaşmaları yaptık. Birbirimizi anlayarak yönettik süreci. Ben yalnızca 2 hafta yalnızca tüm kumaşçı tedarikçilerimizle görüştüm.

Ortaklık teklifleri gelse ne düşünürsünüz?

Teklifler oldu, yabancı talipler de fonlar da çıktı. Biz aile şirketiyiz. 2 çocuğumuz var. Biz şimdilik şirketin DNA’sını bozmak istemiyoruz. Bizim şirkette hep uzun dönemli çalışanlar var. Stajer olarak başlayan arkadaşımız üretim müdürü oldu.

Kadın dışında erkek, çocuk ürünlerine de geçmeyi düşünüyor musunuz?

Biz hep kadın markasıyız. Kadın-erkek-çocuk C segmentine hitap eden markalar var, biz onlardan değiliz.

ÜRÜNLERİN YÜZDE 90’INI TÜRKİYE’DE ÜRETİYORUZ





Ürünlerinizin ne kadarını Türkiye’de ürettiriyorsunuz?

Yüzde 90 Türkiye üretimi ürünlerimiz. Aslında yüzde 10 bile değil yurtdışından aldığımız ürün oranı. Zorunda olduğumuz bazı ürünleri yurtdışından alıyoruz, kaz tüyü mont gibi. Gerçek kürk ise asla kullanmıyoruz. İstanbul ve civarı dışında Anadolu’da da üretim yaptırıyoruz. İzmir civarında da çok üretimimiz var. Güneydoğu Anadolu bölgesindeki Batman, Siirt ve Mardin illerimizde bulunan atölyelerimiz ile bölgede istihdam ve canlılık yaratıyoruz. Biz kendi kalıplarımızı, kumaşlarımızı gönderiyoruz. 20 yıldır sadece bize çalışan çok atölye var. Kesim, dikim yaptırıyoruz. Kalıp konusunda çok duyarlıyız. Her atölyenin kalıbı farklıdır. Bizde ise asla böyle olamaz.

Tüm ürünlerimizin kalıbında

çok özenliyiz.

ZEHRA IŞIK KİMDİR?





- İstanbul doğumlu olan Zehra Işık her zaman ilgisi olduğu moda dünyasına ilk adımı Cağaloğlu Anadolu Kız Meslek Lisesi’nde attı.1990 yılında Adil Işık ile yolları kesişen Zehra Işık 1992 yılında birlikte Adil Işık markasını kurdu. 2008 yılında marka ismi AdL olarak yeniledi. Aynı çatı altında gelen müşteri taleplerine cevap verebilmek için 36-50’ye alternatif bedenler sunan Love my body markasının kuruluşunda aktif olarak rol aldı. Adil Işık grup yönetim kurulu başkan yardımcısı ve aynı zamanda 55 kişilik marka tasarım ekibinin direktörü.