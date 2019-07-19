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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Çetin AYDIN/İSTANBUL
19.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yurtdışına 'Kaynak'

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Yurtdışına 'Kaynak'

Kaynak Holding’e kayyım atandığı 2015’te holding yöneticisi Ali Katırcıoğlu’nun hesabından, Bank Asya Yönetim Kurulu Başkan Vekili oğlunun Güney Afrika hesabına 18 milyon dolar, oğlunun Türkiye’deki hesaplarından ABD ve Güney Afrika’daki hesaplarına da 10 milyon dolar ve 7 milyon Euro aktarıldığı ortaya çıktı.

FETÖ/PDY’nin finans yapılanmasına yönelik operasyonda, Kaynak Holding’in firari yöneticilerinden, “Kervancı Abi” lakaplı Ali Katırcıoğlu tarafından yurtdışına milyonlarca dolar ve Euro transferleriyle nasıl boşaltıldığı ortaya çıktı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’nin finans yapılanmasına yönelik, 2015 Kasım ayında kayyım atanan Kaynak Holding ve bünyesindeki 29 şirketi kapsayan soruşturmada, 27 kişi gözaltına alınmış, 14 kişi tutuklanmıştı. MASAK tarafından yapılan incelemeye göre Ali Katırcıoğlu’nun oğlu Mustafa Talat Katırcıoğlu’nun Kadıköy’deki bir banka şubesinde bulunan hesabına 14 Mayıs 2015’de Ali Katırcıoğlu’nun hesabından ‘Akasya Alçı Maden Üretim A.Ş’ye hisse devir bedeline mahsuben” açıklaması ile 10 milyon dolar gönderildi. Bu para Mustafa Talat Katırcıoğlu’nun ABD’deki hesabına aktarıldı. Bankaya da Mustafa Talat Katırcıoğlu’nun bundan sonra yurtdışında yaşayacağı için ortağı olduğu firmalardan ayrıldığı ve yapılan transferin hisse devir bedeli olarak gönderildiği beyan edildiği belirlendi.

GÜNEY AFRİKA’YA KAÇTI

2015 Mart ayında Güney Afrika’ya kaçan Ali Katırcıoğlu’nun Kadıköy’deki bir banka şubesindeki hesabına, Kaynak Holding ve şirketlerine kayyım atandıktan bir gün sonra, 18 Kasım 2015’de, oğlu Abdullah Katırcıoğlu tarafından, 18 milyon dolar gönderildi. Bu paranın Abdullah Katırcıoğlu’nun hesabına daha sonra kayyım atanan Akasya Yapı’nın hesabından aktarıldığı tespit edildi. 18 milyon doların da aynı gün Ali Katırcıoğlu’nun hesabından oğlu Mustafa Talat Katırcıoğlu’nun Güney Afrika’daki bir banka hesabına tek seferde gönderildi. Ali Katırcıoğlu’nun Kadıköy’deki bir banka şubesindeki hesabında geriye dönük yapılan hesap incelemesinde, 18 milyon dolarlık işlem hariç 2005-2015 yılları arasında Güney Afrika’ya 53 işlem üzerinden 16 milyon 745 bin dolar para gönderildiği anlaşıldı.

Mustafa Talat Katırcıoğlu’nun bir banka hesabından da 2012-2015 yılları arasında 7 milyon Euro’nun ABD ve Güney Afrika’daki bazı banka hesaplarına döviz transferi olarak gönderildiği de tespit edildi. Ali Katırcıoğlu ve oğullarının soruşturmalar kapsamında arandıkları ve yurtdışında oldukları belirtildi. Ali Katırcıoğlu ve oğullarının mal varlıklarına da 2016 Ocak ayında tedbir konulmuştu.

KERVANCI

FETÖ’nün finans yapılanmasının önemli isimlerinden olan Ali Katırcıoğlu inşaat sektöründeki faaliyetleriyle gayrimenkul zengini oldu. İşlerini 2000 yılında oğullarına devrederek, FETÖ içerisinde aktif görev aldı. Oğlu Mustafa Talat Katırcıoğlu Bank Asya’da Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği yaptı. Katırcıoğlu 13 Mart 2015 yılında yurtdışına kaçtı. Oğullarından Abdullah Katırcıoğlu, 1989’da Fetullah Gülen’in kardeşi Mesih Gülen’in kızıyla evlendi. Ancak Abdullah Katırcıoğlu Haziran 2015’te karısından ayrıldı. Fetullah Gülen zamanında Ali Katırcıoğlu’nun soyadını beğenmemiş ve bundan sonra kendisine “Kervancı” denmesini istemiş. FETÖ mensupları arasında “Kervancı Abi” olarak bilinen Ali Katırcıoğlu, Kervancı Ali olarak biliniyor. Katırcıoğlu, Fetullah Gülen’in talimatı ile Güney Afrika’da 2007 yılında başlayan proje ile 34 milyon dolara külliye inşa etti.

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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