Yurtdışı tatiline taksit sınırı

BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurtdışına ilişkin harcamalarda kredi kartlarında taksit sayısını altı aydan üç aya düşürdü. Geçmişte inişli çıkışlı grafik sergileyen kurlar nedeniyle yurtdışı tatiline ilginin azaldığına dikkat çeken sektör temsilcileri, “Kurların son dönemlerde belli bir seviyede kalmasıyla yurtdışı tatiline ilgi artmaya başlamıştı. Uzun süredir yurtdışı turlarda istediği sonuçlara ulaşamayan tur şirketleri de son dönemlerde yaşanan ilgi artışıyla rahat bir nefes almaya başladı. Tüketiciler de 6 taksit imkanıyla birlikte ödemelerini daha rahat yapabiliyordu. Alınan bu karar hem turizm sektörünü hem de tüketiciyi bir hayli etkileyecektir” dedi.

TATİL ERTELENEBİLİR

Bu durumu aşmanın bir yolunun olup olmadığını sorduğumuz turizm sektörü temsilcileri, sorumuzu şöyle cevapladı: “Taksit olmayınca birçok tüketici yurtdışı tatilini erteleyebilir. Bu yüzden biz de teknoloji ürünleri alışverişlerinde kullanılabilen kredileri sunmaya çalışacağız. Bankalarla bu konuda iletişime geçip konuyu çözmeye çalışacağız. Buradan çıkacak ek maliyetin bir kısmını ise şirketler olarak karşılama yoluna gideceğiz.” Turizm sektörü temsilcilerinin dikkat çektiği diğer bir konu ise KKTC’nin de yurtdışı sayılması oldu. KKTC’nin bu karardan bir hayli etkileneceğine vurgu yapan sektör temsilcileri, kararda düzeltmeye gidilerek, KKTC’nin bu kapsamdan çıkarılması gerektiğini söyledi.

KREDİ TAKSİTİNE DE SINIR GELEBİLİR

ÖTE yandan BDDK, satış fiyatı 3 bin 500 liranın üstündeki telefonları almak için kullanılan kredilerin taksit sayılarını da 3 aya indirmeye hazırlanıyor. Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapan bir taslak hazırlanırken, taslakla ilgili görüşlerin alınmaya devam edildiği öğrenildi.

KKTC TURİZMİNİN TÜRKİYE’YE İHTİYACI VAR

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya:

Sermaye gücü olanlar bu karar sonrası sorun yaşamaz ancak diğerleri zorlanır.

Buradaki en büyük hata KKTC’nin yurtdışı sayılması.

KKTC’nin İsviçre ile bir tutulması doğru değil.

Türk vatandaşlarının KKTC’ye gitmesi engellenmiş oluyor.

KKTC ekonomisinin ve turizminin Türk vatandaşlarına ihtiyacı var.

Yurtdışına tatili amacıyla yapılan seyahat sayısı 1.2 milyon diye tahmin ediliyor.

Bu rakamlara göre çok da büyük bir hacim yok.

Bu yüzden karar gözden geçirilmeli.

Kredili satış da değerlendirilebi-lecek konulardan biri.

YURTİÇİ SAYILMALI TAKSİT ARTMALI



Jolly Genel Müdürü Figen Erkan:

Karar yurtdışına tur satan firmaları olumsuz etkiler

Tur şirketleri olarak 6 taksit sınırının düşmesini beklemiyorduk.

Aksine taksit sayısının 9’a çıkmasını bekliyorduk.

Tur satın alanların büyük bir çoğunluğu 6 taksit seçeneğini kullanıyordu.

Yurtdışına anormal bir gidiş yoktu. Büyük bir para çıkışı olmuyordu.

Türk insanının büyük bir çoğunluğu zaten tatil tercihini yurtiçinde kullanıyordu.

Taksit düşünce insanların seyahat özgürlüğü de kısıtlanmış oluyor.

En önemlisi KKTC’de yurtdışı sayılıyor. Burası için özel bir şart oluşturulmalı.

KKTC’de en azından 6 taksit devam etmeli. Çünkü oradaki yatırımcılar da Türk.

Karar en çok KKTC’yi etkiler.

Biz yurtdışı satın almalarını 1 yıl öncesinden yapıyoruz. Bu yüzden zorlanabiliriz.

TAKSİT YERİNE BANKA KREDİSİ DÜŞÜNÜLEBİLİR

Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran:

Gidenlerin yüzde 50’si 4’ten fazla taksit seçeneğini kullanıyordu.

Tatil kredisi kullandırabiliriz.

Bunlar maliyetimizi çok arttırmaz çünkü faizle düştü. Biz müşteriye yansıtmadan elimizden geldiğince karşılayacağız.

Bizim ülkemizde her türlü tatil imkanı var ancak insanlar yurtdışını da görmek istiyor.

Yurtiçinde 12’ye kadar taksit yapılabiliyor.

Buradaki amaç yurtiçini desteklemek ama zaten yurtiçinde çok fazla sorun yok.