Yurtdışı sitelerden alışveriş limiti 22 avroya düştü

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Aysel ALP/ANKARA
12.04.2018 - 12:17, Son Güncelleme:

Yurtdışı sitelerden alışveriş limiti 22 avroya düştü

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Yurtdışı sitelerden alışveriş limiti 22 avroya düştü

HÜKÜMET, yurtdışı internet sitelerinden yapılan alışveriş sınırını ikinci kez düşürdü. Daha önce 75 avroluk sınırı 30 avroya indiren hükümet, dün de 22 avroya düşürdü. Kitap kurtlarına ise müjdeli haber geldi. Kitap veya benzeri basılı yayın alışverişinda ise 150 avroya kadar gümrük vergisi ödenmeyecek. Bu kararlar 26 Nisan’dan itibaren geçerli olacak.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının talebi üzerine 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı. DünküYurtdışı sitelerden alışveriş limiti 22 avroya düştü
Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla 30 Avro’luk muafiyet limiti 22 Avro’ya düşürüldü. Bu çerçevede, karar yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yurt dışından Türkiye’ye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşya için gümrük vergilerinden muafiyet limiti 22 Avro olacak. Buna göre 22 Avro ve üzeri değerdeki eşyalar için yüzde 18 vergi alınacak.

TEK İSTİSNA KİTAP
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı dünkü kararla ilgili bilgilendirme notunda kişisel kullanıma mahsus kitaplar için muafiyet limitinin ise 150 Avro’ya çıkartıldığını duyurdu. Ayrıca bedeli bin 500 Avro’yu ve miktarı 30 kilogramı geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitaplar için gümrük vergisi oranı da yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanacak.

HAVYAR, PARFÜM, KREMLERE ÖTV ARTI YÜZDE 20 VERGİ
Özel Tüketim Vergisi Kanunun IV sayılı listesinde yer alan havyar, parfüm, bakım kremleri, postlar, kürkler gibi ürünlerin satışında yurtiçi ile yurtdışı arasındaki haksız rekabeti ve vergi kaybını önlemek için de önlem alındı. Buna göre yurt dışından gelen ÖTV Kanunu IV sayılı liste kapsamı eşyaya, yüzde 20’lik ÖTV’nin yanısıra ilave yüzde 20 tek ve maktu vergi uygulanacak.

EĞİTİM VE BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA AYRICALIK
Bakanlık, karar ile ticarete konu edilmemek şartıyla, eğitim ve bilimsel araştırma amaçlı olup kamu kurum ve kuruluşlarına, kütüphanelere, müzelere, eğitim veya bilimsel araştırma ile uğraşan kuruluşlara gönderilen veya bunlar tarafından temin edilen kitap veya basılı yayının gümrük vergileri ve katma değer vergisinden muaf ithaline ve bu eşyanın operatör yetkisi alan hızlı kargo firmaları ve posta idaresi tarafından basitleştirilmiş usulde Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) ile beyanına da imkan sağlandığını duyurdu.

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