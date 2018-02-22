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Yurtdışı marka satın almaya destek getirildi

REUTERS
22.02.2018 - 10:53 | Son Güncelleme:

Ekonomi Bakanlığı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğde yapılan değişikliklerle yurtdışı marka satın almaya destek getirildiğini açıkladı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan tebliğle, yurt dışı şirket alımında tebliğ kapsamında sağlanacak desteklerin açıklandığı bölümde "İleri Teknolojiye Sahip Yurtdışı Şirket" şeklindeki 9. maddenin başlığına, "Yurtdışında Yerleşik Şirkete Ait Marka Alım Desteği" ibaresi eklendi.

Buna göre, yurtdışında yerleşik şirkete ait ve kriterleri ilgili genelge ile belirtilen markanın alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin TL cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 2 milyon dolara kadar desteklenecek. Bu faiz desteği verilecek kredi tutarının hesaplanmasında söz konusu markanın alım bedelinin azami yüzde 50'si esas alınacak.

Ekonomi Bakanlığın'dan yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan düzenleme kapsamında, yurtdışında yerleşik şirkete ait marka alımlarında kullanılan kredi faiz giderlerinin TL cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde ise 2 puanı toplam 2 milyon dolara kadar desteklenecektir" denildi.

Bakanlık yurtdışında yerleşik prestijli markaların satın alınmasının ihracatçıların pazara giriş avantajı elde etmek, hedef pazarlardaki dağıtım kanallarında aktif şekilde var olmak böylelikle sürdürülebilir ihracat artışına katkı sağlamak amacıyla desteklendiğini açıkladı.

Yurt dışında yerleşik ileri teknolojiye sahip şirket alımına yönelik danışmanlık giderleri ile yurt dışında yerleşik ileri teknolojiye sahip şirket veya yurtdışında yerleşik şirkete ait marka alımına yönelik faiz harcamalarına ilişkin giderlerin desteklenebilmesi için tebliğe ait genelgede belirtilen esaslar çerçevesinde ön onay alınması gerekiyor.

Tebliğ değişikliklerinin yürürlüğe girdiği tarih olan bugün itibarıyla, bu kapsamda sonuçlandırılmamış başvurular için bu tebliğin lehe olan hükümleri uygulanacak.

 

Etiketler: Ekonomi Bakanlığı , Pazar Araştırması
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