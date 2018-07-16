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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
16.07.2018 - 09:19, Son Güncelleme:

Yurt içi piyasalar istihdam verilerine odaklandı

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Yurt içi piyasalar istihdam verilerine odaklandı

Küresel piyasaların odağında bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da yapacağı sunumun yanı sıra yoğun bir gündem bulunurken, bugün yurt içinde nisan ayı iş gücü verileri takip edilecek.

FED Başkanı Powell, yarın Senato'da Ekonomi ve Para Politikası sunumu gerçekleştirecek. Sunumunun ardından soruları yanıtlayacak olan Powell'ın, dünya gündemindeki ticaret savaşlarının ekonomiye etkilerine ilişkin de görüşlerini paylaşması bekleniyor.      

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün Helsinki'de düzenlenecek özel bir oturumda bir araya gelmesi beklenirken, üye ülkelerin dışişleri bakanlarının toplanacağı Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Konseyi'nden gelecek haber ve açıklamalar da yakından takip edilecek.     

ABD'de devam eden bilanço sezonunu kapsamında açıklanacak şirket karları da bu hafta yatırımcıların odaklanacağı bir diğer gündem maddesi olacak. Öte yandan yurt dışında ABD'nin sanayi üretimi, Avro Bölgesi'nin dış ticaret, enflasyon ve cari işlemler dengesi, yurt içinde ise iş gücü istatistikleri, sanayi üretim endeksi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Beklenti Anketi izlenecek.     

Geçen haftanın son işlem gününe bakıldığında, "ticaret savaşı" endişelerini tetikleyen gelişmeler olmaması ile küresel piyasalarda risk iştahının arttığı, bu durumun hisse senedi piyasalarını desteklediği görüldü.     

ABD'de cuma günü Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,38 artarak 15 Haziran'dan bu yana ilk defa 25.000 puanın üzerinde kapanış gerçekleştirirken, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 0,11 yükseldi, Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 0,03 artarak rekor seviyeye ulaştı. Dolar endeksi ise cuma günkü düşüşünü bugün de sürdürerek 94,6 seviyelerinde dengelendi.     

Avrupa'da ise cuma günü Almanya'da DAX 30 endeksinde yüzde 0,38'lik, İngiltere'de FTSE 100 endeksinde yüzde 0,14'lük ve Fransa'da CAC 40 endeksinde yüzde 0,43'lük yükseliş yaşandı. Avro/dolar paritesi ise cuma günü 1,1613 ile 10 günün en düşük seviyesine gerilemesinin ardından bugün yeniden 1,17'nin üzerine çıktı.     

Asya tarafında Çin’de açıklanan 2. çeyrek büyüme verisinin yüzde 6,7 ile piyasa beklentilerinin altında kalmasının ardından Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,8 değer kaybederken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,9 yükseldi.     

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, cuma günü dünya borsalarındaki pozitif seyrin desteğiyle 91.000 puanı test etmesinin ardından yüzde 0,36 yükselişle 89.897,67 puandan kapandı. Dolar/TL ise cuma gününü 4,86 seviyelerinden tamamlamasının ardından bugün 4,84-4,86 dar bandında hareket ediyor.     

Analistler, bugün yurt içinde nisan ayı iş gücü istatistikleri ile Fitch Ratings'in cuma günkü not değerlendirmesinin yansımalarının takip edileceğini belirterek, yurt dışında ise Avro Bölgesi dış ticaret dengesi ile ABD perakende satışlar verilerinin izleneceğini bildirdi.     

Yarın Fed Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da gerçekleştireceği Ekonomi ve Para politikası sunumunun piyasaların seyrinde belirleyici olabileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.200 ve 87.500 seviyelerinin destek, 91.000 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.     

 

 

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