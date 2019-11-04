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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
04.11.2019 - 09:35, Son Güncelleme:

Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı

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Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, ekim ayında TÜFE'nin yüzde 1,87 artmasını bekliyor.

Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle pozitif bir seyir izlerken, yurt içinde, ekim ayı enflasyon verileri takip edilecek. ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerinde ilerleme sağlandığı ve ABD'nin, Çinli teknoloji devi Huawei için uygulanan sınırlamaları hafifletebileceği yönündeki haberler, küresel pay piyasalarında risk iştahını artırdı.

Geçen hafta, özellikle ABD ve Çin'de açıklanan verilerin beklentileri karşılaması, ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam etmesi ve 3'üncü çeyrek şirket bilançolarının tahminlerin üzerinde karlılığa işaret etmesi ile pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi. Dolar endeksi ise ABD'de büyüme ve tarım dışı istihdam verilerinin beklentileri aşmasına karşın geçen hafta yüzde 0,6 değer kaybetti.

Cuma günü, ABD'de tarım dışı istihdamın 128 bin ile beklentilerin üzerinde artması ve önceki ay verilerinin yukarı yönlü revize edilmesi sonrası Dow Jones endeksi yüzde 1,11 yükselerek tüm zamanların en yüksek üçüncü kapanışını gerçekleştirdi. Öte yandan, S&P 500 endeksi yüzde 0,97 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,13 artışla kapanış rekorlarını kırdı.

Avrupa tarafında, İngiltere'de erken seçim ve Brexit, gündemin odağındaki yerini korusa da avronun yükseliş eğilimini sürdürmesi dikkati çekti. Avro/dolar paritesi, geçen hafta yüzde 0,8 değer kazanarak 1,1170'e çıktı. Cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,73, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,75 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,56 değer kazandı.

Ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle bugün Asya borsalarında da yükselişler görülüyor. Japonya'da resmi tatil dolayısıyla piyasalarda işlem gerçekleştirilmezken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 değer kazandı.

Yurt içinde, geçen hafta döviz kurları düşüş eğilimini sürdürse de Borsa İstanbul'da satıcılı bir seyir izlendi. Dolar/TL, haftalık bazda yüzde 1,3 değer kaybederken, BIST 100 endeksi, cuma günü yatay seyretse de haftalık değer kaybı yüzde 2'ye yaklaştı. Endeks, haftayı 98.463 puandan tamamladı.

Analistler, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in, Türkiye değerlendirmesinde, kredi notunu teyit ederken, görünümü "negatiften" "durağana" çektiğini anımsatarak, Fitch Ratings'ten 7 yıl aradan sonra gelen ilk pozitif adım nedeniyle açılışta pay piyasalarının pozitif seyredeceği tahmininde bulundu.

Bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avrupa tarafında imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.500'ün altında kalıcılık sağlanması durumunda 97.200 ve 95.500 desteklerinin gündeme gelebileceğini, 100.000 ve 102.500'ün direnç olarak öne çıktığını kaydetti. AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,87 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,87) göre, bir önceki ay yüzde 9,26 olan yıllık enflasyonun yüzde 8,41'e düşeceği hesaplanıyor. Enflasyon, eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,99 artış göstermişti. 

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