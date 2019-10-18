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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
18.10.2019 - 09:23, Son Güncelleme:

Yurt içi piyasalar azalan jeopolitik risklerle pozitif seyrediyor

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Yurt içi piyasalar azalan jeopolitik risklerle pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar veri odaklı seyrini sürdürürken, Türkiye ile ABD'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyon konusunda anlaşmaya varmasının ardından azalan jeopolitik risklerle yurt içi piyasalarda pozitif bir seyir izlenmesi bekleniyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'yi kabulü ve heyetler arası görüşmelerin ardından Türkiye ile ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin varılan anlaşma, jeopolitik risklerin ve ABD'nin ekonomik yaptırımlarının rafa kalkmasını sağladı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, dün akşam yaptığı açıklamada ABD ve Türkiye'nin Suriye'de YPG’nin güvenli bölgeden çekilmesi konusunda anlaştığını belirtirken, ABD Başkanı Donald Trump ise Türkiye'ye yönelik yaptırımlara gerek olmayacağını kaydetti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da ABD heyetiyle yapılan görüşmeye ilişkin, "Bugünkü müzakerelerde Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sonucunda istediklerimizi aldık." ifadelerini kullandı. Bu gelişmelerle dün 5,93 seviyelerinden hızlı bir şekilde düşüşe geçen dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,77'nin altına geriledi.

Analistler, Türkiye'nin "güvenli bölge" konusunda daha fazla askeri müdahaleye gerek kalmadan istediğini alması ile ekonomik ve siyasi yaptırım risklerinin rafa kalkmasının Türk lirası varlıklarını pozitif etkilemeye devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

New York borsasında işlem gören iShares MSCI Turkey ETF'nin anlaşma haberi ile dün yüzde 3,78 değer kazandığına dikkati çeken analistler, BIST 100 endeksinde, 97.500 seviyesinin takip edileceğini kaydetti. BIST 100 endeksi, dün son bir saatte etkili olan alımlarla günü yüzde 0,81 artışla 94.896 puandan tamamlamıştı.

Küresel piyasalarda ise Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülke liderinin, İngiltere ile AB arasında varılan yeni Brexit anlaşmasını onaylamasının ardından konuyla ilgili gelişmeler gündemin odağına yerleşti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, aksi yöndeki açıklamalara rağmen yeni Brexit anlaşmasının parlamentoda kabul edileceğinden emin olduğunu belirtse de Johnson'ın parlamentoda anlaşmayı geçirmek için yeterli desteği bulamama riski devam ediyor.

Dün itibarıyla ana muhalefetteki İşçi Partisi, Liberal Demokrat Parti, iktidara dışarıdan destek veren Demokratik Birlik Partisi (DUP) ve İskoç Ulusal Partisi (SNP), anlaşmaya oy vermeyeceklerini duyurdu. 650 sandalyeli Avam Kamarasında, son aylarda Muhafazakar Parti'deki ihraçlar ve istifalarla parlamenter sayısı 278'e kadar gerileyen Johnson hükümetinin, anlaşmayı geçirmek için bağımsız milletvekillerinin yanı sıra ya DUP'un 10 üyesi ya da muhalefet partilerinin bazı üyelerinin desteğini alması gerekiyor.

Bu gelişmelerle dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,20 değer kazanırken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,12 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti. Sterlin/dolar paritesi ise 1,30 sınırına kadar çıkması sonrası 1,2860 seviyesinde dengelendi.

Dün ABD'de açıklanan sanayi üretimi verisinin beklentilerin altında kalmasına karşın açıklanan şirket bilançolarının tahminlerden iyi gelmesi ile Dow Jones endeksi yüzde 0,09, S&P 500 endeksi yüzde 0,28 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,40 değer kazandı.

Bugün Çin'de açıklanan 3'üncü çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla verisinin yıllık yüzde 6 artışla beklentilerin altında kalması sonrası kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3 değer kaybetti, Japonya'da ise Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 yükseldi.

Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının beklenti anketindeki verilerin takip edileceğini belirterek, yurt dışında ise ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakereleri, Brexit gelişmeleri ve açıklanacak şirket bilançolarının gündemin odağında yer aldığını söyledi. 

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