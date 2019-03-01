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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
01.03.2019 - 08:52, Son Güncelleme:

Yurt dışından yasa dışı alışverişin önü kesilecek

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Yurt dışından yasa dışı alışverişin önü kesilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın vergi sinyali verdiği yurt dışı alışverişleri gittikçe artıyor. 2018’de ülkeye ‘mektup’ adı altında 60 milyon ticari ürün girdi. Bunların değeri 20 milyarı buluyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Bir ülkeden 26 milyon mektup geliyor" sözleriyle dikkat çektiği yurt dışı alışverişleri ekonomide büyük kayba neden olmaya başladı. Edinilen bilgilere göre, Türkiye'ye 2018'de 26 milyonu Çin'den olmak üzere 60 milyon adet mektup statüsünde ticari ürün girdi. Bu ürünlerin değeri 3 milyar euroyu (Yaklaşık 20 milyar TL) aştı. Bireysel ithalat olarak tabir edilen sistem, hem perakende sektörünü tehdit ediyor hem de vergi kaybı ve cari açık olarak ekonomiyi etkiliyor.

50 CENTLİK ÜRÜN BİLE GELİYOR

Sabah Gazetesi'nden Metin Can'ın haberine göre, Amazon, Aliexpress ve Gearbest gibi sitelerden bugün 50 centlik ürün bile 3 günde kapınıza geliyor. O üründen vergi alınmıyor. Türkiye'de gümrük vergisi 22 euroyu aşan alışverişlerde uygulanıyor. Sipariş tutarı 22 euroyu aşan alışverişlerde gönderim yapılan ülke AB üyesi ise yüzde 18, diğer ülkelerde ise yüzde 20 gümrük vergisi alınıyor. Amazon alışverişlerde sepet tutarı 22 euroyu aştığında otomatik olarak gümrük vergisini ücrete ekliyor. Aliexpress ve Gearbest'ten yapılan alışverişlerde ise böyle bir uygulama yok. Satın aldığınız ürünler Türkiye'ye giriş yaptığında gümrük memurları tarafından incelenirse vergi alınıyor. Aksi takdirde vergisiz olarak kapınıza geliyor. Uzmanlar, bu alandaki en büyük kaybın da 22 euronun altındaki ürünlerde olduğunu belirtiyor.

100 EUROLUK ÜRÜNDE BİLE HİLE VAR!

Bireysel ithalat Türkiye'de yerleşik e-ticaret sitelerini de etkiliyor. Hepsiburada Kurumsal İletişim ve İlişkiler Grup Başkanı Koray Öztürkler, 22 euronun altı ürünlerde ciddi bir vergi kaybı yaşandığını belirterek, "Çinli firmalar, 100 euroluk bir ürünü 22 euro altı olarak paketliyor" dedi. TOBB E-ticaret Meclis Üyesi Cenk Çiğdemli de "Haksız rekabet kalkarsa sektörün katma değeri de artar" dedi,

DÜNYADA DA SORUN

Dünyada birçok ülke de online ticaret ve satın almalara vergi konusunu tartışıyor. Geçtiğimiz ay Kanada Vergi Dairesi uzmanları, Netflix ve diğer e-ticaret sitelerinden vergi alınması için bir rapor hazırladı. Vergi sisteminde değişiklik önerildi. Hindistan da Dünya Ticaret Örgütü'nün toplantısında e-ticaret konusunun gündeme alınması için başvuru yaptı. Avrupa Birliği ve İngiltere'de de vergi kaçırma davaları sürüyor.

ÜÇ AŞAMALI PLAN MASADA

Edinilen bilgiye göre, senede 20 milyar lirayı bulan kayıt dışı ticaretin vergilendirilmesi için üç aşamalı bir plan üzerine çalışılıyor. İlk etapta PTT'nin bu alanda hızlı kargo sistemine geçmesi ve tüm trafiğin Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenmesi öngörülüyor. İkinci etapta ise 22 euronun altındaki satışlara uygulanan vergi muafiyetinin kaldırılması söz konusu olacak. Son aşamada ise bireysel ithalat ile kurumsal ithalat arasındaki vergi farkı minimize edilecek.

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