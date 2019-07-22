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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
22.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yurt dışından getirilen telefonları yasa dışı olarak 100 liraya kayıt ediyorlar! İşte o yöntem...

Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
Yurt dışından getirilen telefonları yasa dışı olarak 100 liraya kayıt ediyorlar! İşte o yöntem...

Akıllı telefon fiyatlarının yüksek olması ve yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonun kaydetme ücretinin 1500 liraya çıkması nedeniyle telefon teknik servisleri yasa dışı yöntemler bulmaya başladı.

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonların IMEI kaydı ücretinin 1500 lira olmasıyla birlikte bazı kişiler yasa dışı yöntemler bularak sıfır telefonları kayıt parası ödemeden kullanılabilir hale getiriyor.

Çok uygun fiyatlara yurt dışından getirilen son model telefonlara, bilgisayar ortamında ya da manuel olarak bazı kodlar uygulanarak eski telefonlardaki IMEI numaraları atılabiliyor.

Eski ancak IMEI’si klonlanmamış telefonlar bu nedenle son günlerde popüler olmaya başladı. Evlerde çekmecelerde bulunan telefonlar birden değer kazanmaya başlayınca ikinci el eşya satılan sitelerde ilanlar arttı.

IMEI’SI SAĞLAM TELEFON UYGUN OLMALI

IMEI atma yöntemini uygulamak için birkaç şartın gerçekleşmesi gerekiyor. IMEI’si yeni telefona kopyalanacak olan cihazın internete giren bir telefon olması gerekiyor. Eski tuşlu ve internete girmeyen telefonların IMEI kodları yeni nesil akıllı telefonlara kopyalanması halinde telefon kullanılamaz hale geliyor.

Piyasada bozulmuş, parça halinde kalan, hatta fiziki olarak bulunmayıp internete girme özelliği olan IMEI numarası bulunan telefonlar 50-100 liraya temin edilebiliyor. Bu telefonların IMEI’si kullanılarak yurt dışından getirilen telefon aktif hale geliyor.

Böylece kanun maddesinde yer alan yurt dışından getirilen telefonların sadece yolcunun Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına kayıtlı hatlarda çalışma şartı da yasa dışı olarak ortadan kaldırılmış oluyor.

Kopyalanmak için kullanılan telefon ise yedek parça olarak kullanılıyor ya da imha ediliyor.

IMEI ATMA ÜCRETİ 20-100 LİRA ARASINDA

IMEI kodunu telefon tamiri yapan teknik servise verdiğinizde kısa sürede yeni alınan telefona eski IMEI kopyalanarak kullanıma hazır hale getirebiliyor. Bu işlemin ücreti ise 20 ile 100 lira arasında değişiyor. IOS tabanlı cihazlara ise IMEI atma işlemi gerçekleştirilemiyor. Android tabanlı olan cihazların IMEI kodlarının değiştirilmesi ise box setler ya da manuel kod girilerek gerçekleştiriliyor.

KLONLANMIŞ IMEI’YE SAHİP TELEFONLAR KAPATILACAK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olmakla birlikte elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş olan cihazlar 4 ay içinde kapatılacak.

Ayrıca son 7 yıl içinde kullanılmayan ve bu nedenle sinyal alınmayan telefonların IMEI kodları sistemden silinecek ve kullanılamayacak. Bu vasıtayla da IMEI klonlanmasının önüne geçilmesi bekleniyor.

Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
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