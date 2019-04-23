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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
23.04.2019 - 13:27, Son Güncelleme:

Yurt dışından bile müşterisi var... Döviz kuruna meydan okuyor

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Yurt dışından bile müşterisi var... Döviz kuruna meydan okuyor

Malatya’da yaklaşık 40 yıldır faaliyette olan ve halk arasında Tellal Pazarı olarak bilinen pazar, kentte yaşayan Suriyeli göçmenlerin ve alım gücü düşük vatandaşların tek uğrak yeri olarak dikkat çekiyor. Kentin kültürel hazinesi olan pazarın yurt dışından bile müşterisi var.

Son zamanlarda artan döviz kuruyla beraber başta kıyafet olmak üzere birçok ürüne gelen zamlar Tellal Pazarını es geçerken dar kesimli aileler ve özellikle Suriyeli göçmenler pazarda bütçelerine uygun ürünler bulabiliyor. Kıymetli elbise ve eşyaların da satışının yapıldığı pazara Türkiye’nin çeşitli illerinden ve yurt dışından da müşteriler geliyor.

İkinci el ev eşyalarının yanı sıra, elbise ve ayakkabının satıldığı pazarda esnaflık yapan vatandaşlar, Tellal Pazarının şehrin adeta kültürel bir mirası olduğunu söylüyor.

ZENGİNLER DE PAZARA UĞRUYOR

Kendilerinin ekmek teknesi olan pazarda birçok esnafın ailesinin geçimini sağlayarak emekli olduğunu dile getiren esnaflar, pazarın adeta tarihe ışık tuttuğunu ifade etti.

Yıllarca şehrin insanına hizmet ettiklerini kaydeden esnaflar, yoksul insanların yanı sıra zenginlerin de mutlaka pazara yolunun düştüğünü belirtti.

PAZARDAN FİLMLERE ELBİSE GÖNDERİLDİ

Malatya’nın kalbi olarak ifade edilen pazar kentin ikinci el ihtiyacını karşıladığı gibi çok kıymetli eşyalar ve hiçbir yerde bulunmayan elbiselerle de ilgi görüyor. Yurt dışından dahi müşterilerin geldiği pazarda film setlerinde kullanılmak üzere kostüm satışı ve kiralaması da yapılıyor.

Tanınmış sanatçılar tarafından giyilen kostümleri biriktirerek, film setlerinde kullanılması için satışını yapan Abdullah Karakaya isimli esnaf, Türk film sektöründeki birçok dizi ve filme kostüm verdiğini ifade etti. Karakaya, “ Ben 40 yıllıdır bu işin içerisindeyim. Bugüne kadar geldik ve emekli olduk bu işten. İşlerimizde şuana kadar iyi gidiyor. Pazara Kuzey Irak’tan, İstanbul’dan, Ankara’dan, İzmir’den turistler geliyor. Ben eski film oyuncularına sponsorluk yaptım ve kendilerine elbise verdim. Dumanlı Yol, Naci Şavata’nın iki tane filmine, Dilan ve birçok filme elbise verdim” diye konuştu.

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