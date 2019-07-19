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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
19.07.2019 - 16:26, Son Güncelleme:

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, 12 Temmuz haftasında net 112,2 milyon dolarlık hisse senedi ve 6,3 milyon dolarlık ŞBS sattı, 229,8 milyon dolarlık DİBS aldı.

Yurt dışında yerleşik kişiler, 12 Temmuz haftasında 112,2 milyon dolarlık hisse senedi sattı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 12 Temmuz haftasında net 112,2 milyon dolarlık hisse senedi ve 6,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) satarken, 229,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 31 milyar 401,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 30 milyar 601,3 milyon dolara geriledi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 15 milyar 183,4 milyon dolardan 14 milyar 945,5 milyon dolara düştü.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 6,3 milyon dolarlık satışla 472,0 milyon dolardan 465,7 milyon dolara indi. 

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