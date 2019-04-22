Yurt dışı üretici fiyat endeksi arttı
Yurt dışı üretici fiyat endeksi aylık yüzde 3,44 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre %6,9 oranında arttı; Mart ayında 59,4 olan endeks Nisan ayında 63,5 oldu.
Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Nisan 2019
Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 82,2 oldu
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Mart ayında 78,3 iken, Nisan ayında %5,1 oranında artarak 82,2 oldu.
Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 82,4 oldu
Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Mart ayında 78,6 iken, Nisan ayında %4,8 oranında artarak 82,4 oldu.
İşsiz sayısı beklentisi endeksi 63,5 oldu
İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Mart ayında 58,9 iken Nisan ayında %7,8 oranında artarak 63,5 oldu.
Tasarruf etme ihtimali endeksi 26 oldu
Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Mart ayında 22 iken, Nisan ayında %18,3 oranında artarak 26 oldu.
Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve
değişim oranları, Nisan 2019
YURT DIŞI ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ AYLIK %3,44 ARTTI
Ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), 2019 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %3,44, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,24 ve on iki aylık ortalamalara göre %39,82 artış gösterdi.
Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe %5,24, imalat sanayi sektöründe ise %3,40 artış olarak gerçekleşti.
Yurt dışı üretici fiyat endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı, Mart 2019
[2010=100]
Aylık en fazla artış kok ve rafine petrol ürünlerinde gerçekleşti
Bir önceki aya göre en fazla artış; %11,34 ile kok ve rafine petrol ürünleri, %6,89 ile metal cevherleri, %4,63 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler sektöründe gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarında en fazla aylık artış enerji mallarında gerçekleşti
Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Mart ayında en fazla aylık artış enerji mallarında ve en fazla yıllık artış dayanıklı tüketim mallarında gerçekleşti.
Yurt dışı üretici fiyat endeksi ve değişim oranları, Mart 2019
[2010=100]
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