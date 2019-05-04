Yurt dışı müteahhitlikte 30 milyar dolar hedefi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriYurt dışı müteahhitlikte 30 milyar dolar hedefi
GeriEkonomi Yurt dışı müteahhitlikte 30 milyar dolar hedefi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
04.05.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

Yurt dışı müteahhitlikte 30 milyar dolar hedefi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yurt dışı müteahhitlikte 30 milyar dolar hedefi

TMB Başkanı Mithat Yenigün "Yurt dışındda takım ruhu içinde zorlukları aşarak yılda 30 milyar doları yakalayacağız" dedi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'da düzenlenen "4. Ticaret Müşavirleri Konferansı"nda TMB üyeleri ve ticaret müşavirleri bir araya geldi. 

TMB Başkanı Mithat Yenigün, buradaki konuşmasında, yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde yıllık yeni proje tutarlarında artışlar olduğunu belirterek, "Keskinleşen küresel rekabet ortamında zorluklara sizlerle birlikte takım ruhu içinde karşı koyacağımıza inancımız tamdır. Yurt dışında takım ruhu içinde zorlukları aşarak yılda 30 milyar doları yakalayacağız. Bu çerçevede 2030'larda hedefimiz uluslararası pazardan aldığımız payı yüzde 7'lere, diğer bir ifadeyle yılda 50 milyar dolara yükseltmektir." değerlendirmesinde bulundu. 

Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin gelişimi için bilgi paylaşımı, çözüme yönelik çabaların büyük önem taşıdığını vurgulayan Yenigün, şunları kaydetti: 

"Ayrıca teminat mektuplarının temini ve kabulü, fon desteği ile finansman enstrümanlarının yaratılması, yurt dışında Türk istihdamının önündeki engellerin kaldırılması gibi sorunlarımızın çözümü için girişimlerimiz mevcuttur. ABD pazarına yönelik çalışmalar yapıyoruz. ABD ile 3. ülkelerde edindiğimiz ortaklık tecrübesini, bu defa ABD'de hayata geçirme imkanlarını değerlendiriyoruz." 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber

Bakan Pakdemirli'nin mutlu günü

Enflasyonda hedeflerimizi tutturacağız

En çok satılan otomobil markaları belli oldu! Türkiye onu seçti...

Fitch Ratings Türkiye'nin notunu duyurdu